Hensoldt arbeitet mit Partner an Cloud-Angeboten für die Verteidigung

DOW JONES--Der Sensorspezialist Hensoldt arbeitet mit einem Partner an Cloud-fähigen Angeboten für den Verteidigungssektor. Wie der Konzern mitteilte, hat er eine strategische Partnerschaft mit Schwarz Digits, der IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, geschlossen. Ziel sei es, vollständig integrierte, souveräne und Cloud-fähige Lösungen für Deutschland und verbündete Nationen bereitzustellen. Dieses Jahr sollen Vorarbeiten in konkrete Prototypen und gemeinsame Angebote überführt werden. Finanzielle Details wurden nicht genannt. "Die Partnerschaft mit Schwarz Digits verbindet führende Verteidigungselektronik mit souveräner digitaler Infrastruktur", sagte Hensoldt-CEO Oliver Dörre.

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung