Hensoldt arbeitet mit Partner an Cloud-Angeboten für die Verteidigung

16.02.26 11:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
79,80 EUR -1,05 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der Sensorspezialist Hensoldt arbeitet mit einem Partner an Cloud-fähigen Angeboten für den Verteidigungssektor. Wie der Konzern mitteilte, hat er eine strategische Partnerschaft mit Schwarz Digits, der IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, geschlossen. Ziel sei es, vollständig integrierte, souveräne und Cloud-fähige Lösungen für Deutschland und verbündete Nationen bereitzustellen. Dieses Jahr sollen Vorarbeiten in konkrete Prototypen und gemeinsame Angebote überführt werden. Finanzielle Details wurden nicht genannt. "Die Partnerschaft mit Schwarz Digits verbindet führende Verteidigungselektronik mit souveräner digitaler Infrastruktur", sagte Hensoldt-CEO Oliver Dörre.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2026 05:36 ET (10:36 GMT)

