LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 257,28 Mrd. EURKGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 570 Euro auf "Hold" belassen. Der seit nunmehr zweieinhalb Jahren anhaltende Bärenmarkt im Luxussektor bleibe angesichts der anhaltenden Schwäche des chinesischen Absatzmarktes bestehen, schrieb Nick Anderson am Montagabend. Seine einzigen Kaufempfehlungen und somit "Top-Picks" im Sektor sind Hermes und Brunello Cucinelli./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
570,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
524,10 €
|Abst. Kursziel*:
8,76%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
522,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,13%
|
Analyst Name:
Nick Anderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
635,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|12:31
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12:31
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|30.06.15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|29.01.15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Credit Suisse Group
|26.02.14
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Credit Suisse Group
|04.08.09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.07.09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton reduzieren
|Independent Research GmbH
