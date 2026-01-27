LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 290,25 Mrd. EURKGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH nach Zahlen mit einem Kursziel von 610 Euro auf "Hold" belassen. Der Luxuskonzern habe mit dem operativen Ergebnis für das Vorjahr die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb James Grzinic am Dienstagabend. Die Anleger dürften aber vorsichtig bleiben. Denn die Nachfragevolatilität bleibe hoch und die Währungsentwicklung ungünstig./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 17:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 17:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
610,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
564,90 €
|Abst. Kursziel*:
7,98%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
550,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,77%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
628,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|10:06
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|08:56
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|21.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|29.01.15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Credit Suisse Group
|26.02.14
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Credit Suisse Group
|04.08.09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.07.09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton reduzieren
|Independent Research GmbH
