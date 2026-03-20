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Marktkap. 227,32 Mrd. EUR

KGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
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WKN 853292

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ISIN FR0000121014

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Symbol LVMHF

JP Morgan Chase & Co.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral

13:01 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
468,75 EUR 11,95 EUR 2,62%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH von 610 auf 580 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor dem im April anstehenden Bericht zum Umsatz im ersten Quartal überarbeitete Analystin Chiara Battistini in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Schätzungen. Sie verwies auf aktuelle Branchendaten und geopolitische Entwicklungen wie etwa den Krieg im Nahen Osten sowie auf die jüngsten Wechselkursbewegungen und Gespräche mit dem Investor-Relations-Team als Grund für ihre Prognosesenkungen. Vor allem die Region Naher Osten, so präzisierte sie, trage 6 Prozent zum Umsatz der Sparte Mode & Lederwaren bei und sei bis vor kurzem ein Wachstumsmotor gewesen./ck/rob/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 18:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
580,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
455,65 €		 Abst. Kursziel*:
27,29%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
468,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,73%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
632,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

13:01 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.02.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
17.02.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.02.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
30.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
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