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Marktkap. 226,23 Mrd. EUR

KGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
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WKN 853292

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ISIN FR0000121014

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Symbol LVMHF

UBS AG

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

12:41 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
458,50 EUR 2,80 EUR 0,61%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 706 auf 640 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Start in 2026 sei zwar träge, aber eine Besserung spürbar gewesen, schrieb Zuzanna Pusz am Montag. Mit Blick auf den Quartalsumsatz, der historisch um den 13. April veröffentlicht worden sei, stehe das Parfumgeschäft im Fokus. Es dürfte sich gebessert haben, aber immer noch rückläufig sein. Sie kürzte knapp ihre Schätzungen bis 2028, mitunter wegen der Auswirkungen des Nahost-Konflikts. Die Zielsenkung begründete sie außerdem mit der erfolgten Sektorabwertung./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 23:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
640,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
455,35 €		 Abst. Kursziel*:
40,55%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
458,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,59%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
623,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

12:41 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
27.03.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
23.03.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
23.03.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.02.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
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