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WKN 853292

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ISIN FR0000121014

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Symbol LVMHF

DZ BANK

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen

12:21 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für LVMH nach Umsatzzahlen von 650 auf 610 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zwar sei die Nachfrage aus China robust gewesen und die Uhren- und Schmucksparte sei erneut stark gewachsen, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch die Auswirkungen des Nahostkonflikts hätten bereits Spuren hinterlassen. Beeinträchtigt worden sei insbesondere die Hauptsparte Mode und Lederwaren, die sich jedoch im Vergleich zum Vorquartal verbessert habe./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
482,05 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
478,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Katharina Schmenger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
583,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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