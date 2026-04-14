LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 239,14 Mrd. EURKGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für LVMH nach Umsatzzahlen von 650 auf 610 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zwar sei die Nachfrage aus China robust gewesen und die Uhren- und Schmucksparte sei erneut stark gewachsen, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch die Auswirkungen des Nahostkonflikts hätten bereits Spuren hinterlassen. Beeinträchtigt worden sei insbesondere die Hauptsparte Mode und Lederwaren, die sich jedoch im Vergleich zum Vorquartal verbessert habe./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
482,05 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
478,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Katharina Schmenger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
583,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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