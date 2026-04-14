DZ BANK

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen

12:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für LVMH nach Umsatzzahlen von 650 auf 610 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zwar sei die Nachfrage aus China robust gewesen und die Uhren- und Schmucksparte sei erneut stark gewachsen, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch die Auswirkungen des Nahostkonflikts hätten bereits Spuren hinterlassen. Beeinträchtigt worden sei insbesondere die Hauptsparte Mode und Lederwaren, die sich jedoch im Vergleich zum Vorquartal verbessert habe./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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