AstraZeneca Aktie
Marktkap. 220,05 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AI Analyse
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Astrazeneca von 17600 auf 15200 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Korrektur der Aktien nach Studienmisserfolgen und Spekulationen um einen möglichen Zusammenschluss mit Bristol-Myers Squibb sei überzogen, schrieb Colin White am Dienstag. Er geht davon aus, dass die mittelfristigen Ziele erreicht werden, selbst wenn die AVANZAR-Lungenkrebsstudie mit Datroway scheitern sollte./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 21:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Buy
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
152,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
141,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
158,22 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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