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Symbol AZN

AI Analyse

UBS AG

AstraZeneca Buy

10:36 Uhr
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Astrazeneca von 17600 auf 15200 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Korrektur der Aktien nach Studienmisserfolgen und Spekulationen um einen möglichen Zusammenschluss mit Bristol-Myers Squibb sei überzogen, schrieb Colin White am Dienstag. Er geht davon aus, dass die mittelfristigen Ziele erreicht werden, selbst wenn die AVANZAR-Lungenkrebsstudie mit Datroway scheitern sollte./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 21:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
152,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
141,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
158,22 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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