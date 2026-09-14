Rio Tinto Aktie
Marktkap. 140,09 Mrd. EURKGV 12,87 Div. Rendite 5,02%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
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Rio Tinto Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 9000 Pence belassen. Die strategische Ausrichtung hin zu den Schlu?sselmetallen Kupfer und Lithium bilde das Fundament fu?r das zuku?nftige Ergebniswachstum, schrieb Robert Czerwensky in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Der britische Rohstoffkonzern verfu?ge u?ber erstklassige, kostengu?nstige Minen, die in ihren jeweiligen Märkten fu?hrend positioniert seien. Der hohe Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft sorge fu?r eine kontinuierlich hohe Kapitalru?ckfu?hrung an die Aktionäre durch eine verlässliche Dividendenpolitik. Ferner begrenze der Verzicht auf riskante Großfusionen das operative Risiko./rob/la/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 14:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 14:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Zusammenfassung: Rio Tinto Kaufen
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
83,67 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Robert Czerwensky
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,70 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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