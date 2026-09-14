DZ BANK

Rio Tinto Kaufen

17:06 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 9000 Pence belassen. Die strategische Ausrichtung hin zu den Schlu?sselmetallen Kupfer und Lithium bilde das Fundament fu?r das zuku?nftige Ergebniswachstum, schrieb Robert Czerwensky in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Der britische Rohstoffkonzern verfu?ge u?ber erstklassige, kostengu?nstige Minen, die in ihren jeweiligen Märkten fu?hrend positioniert seien. Der hohe Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft sorge fu?r eine kontinuierlich hohe Kapitalru?ckfu?hrung an die Aktionäre durch eine verlässliche Dividendenpolitik. Ferner begrenze der Verzicht auf riskante Großfusionen das operative Risiko./rob/la/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 14:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 14:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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