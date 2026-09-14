DAX 25.402 -0,2%ESt50 6.237 -0,4%MSCI World 4.887 -0,5%Top 10 Crypto 9,9350 -3,7%Nas 26.005 -0,7%Bitcoin 66.152 -2,4%Euro 1,1541 -0,1%Öl 108,3 +2,5%Gold 4.294 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Rio Tinto Aktie

Kaufen
Verkaufen
Rio Tinto Aktien-Sparplan
83,58 EUR -1,13 EUR -1,33 %
STU
83,55 EUR -0,64 EUR -0,76 %
HAML
finanzen.net zero
Rio Tinto jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 140,09 Mrd. EUR

KGV 12,87 Div. Rendite 5,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 852147

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0007188757

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RTPPF

AI Analyse

DZ BANK

Rio Tinto Kaufen

17:06 Uhr
Rio Tinto Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
83,58 EUR -1,13 EUR -1,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 9000 Pence belassen. Die strategische Ausrichtung hin zu den Schlu?sselmetallen Kupfer und Lithium bilde das Fundament fu?r das zuku?nftige Ergebniswachstum, schrieb Robert Czerwensky in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Der britische Rohstoffkonzern verfu?ge u?ber erstklassige, kostengu?nstige Minen, die in ihren jeweiligen Märkten fu?hrend positioniert seien. Der hohe Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft sorge fu?r eine kontinuierlich hohe Kapitalru?ckfu?hrung an die Aktionäre durch eine verlässliche Dividendenpolitik. Ferner begrenze der Verzicht auf riskante Großfusionen das operative Risiko./rob/la/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 14:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 14:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Kaufen

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
83,67 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Robert Czerwensky 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,70 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

17:06 Rio Tinto Kaufen DZ BANK
20.08.26 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
30.07.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
30.07.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Rio Tinto plc

finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 sackt schlussendlich ab
finanzen.net Schwacher Handel: So steht der STOXX 50 nachmittags
finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich leichter
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Minus
dpa-afx Aurubis, Glencore, Salzgitter & Co.: Minenwerte unter Druck - Kupferpreis kommt vom Rekord zurück
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 sackt am Nachmittag ab
finanzen.net Schwacher Handel: So steht der STOXX 50 am Mittag
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
RSS Feed
Rio Tinto plc zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.