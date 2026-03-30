LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

461,25 EUR -0,90 EUR -0,19 %
460,80 EUR -2,65 EUR -0,57 %
Marktkap. 226,23 Mrd. EUR

KGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
WKN 853292

ISIN FR0000121014

Symbol LVMHF

RBC Capital Markets

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

13:56 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
461,25 EUR -0,90 EUR -0,19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" belassen. Laut der RBC-Preisüberwachungssoftware dürften die weltweiten Preise für Luxusgüter im ersten Quartal 2026 um durchschnittlich 4 Prozent zugelegt haben, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dabei sollte der Bereich Schmuck um 9 Prozent angezogen haben, Bekleidung und Bettwäsche um 2 Prozent. Nach Regionen betrachtet seien die größten Preisanstiege in den USA, Japan und China zu verzeichnen, während sie in Europa moderat ausgefallen seien./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:32 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
461,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
461,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
626,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

13:56 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
30.03.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
27.03.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
23.03.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
23.03.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

finanzen.net CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Start mit Kursplus
finanzen.net Optimismus in Paris: CAC 40 beendet die Montagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Euronext-Handel: CAC 40 auf grünem Terrain
finanzen.net Börse Paris in Rot: CAC 40 fällt am Montagmittag
finanzen.net Börse Paris in Grün: Zum Start des Montagshandels Gewinne im CAC 40
finanzen.net Minuszeichen in Paris: CAC 40 beendet den Freitagshandel mit Verlusten
finanzen.net CAC 40-Handel aktuell: Das macht der CAC 40 am Freitagnachmittag
finanzen.net Freitagshandel in Paris: CAC 40 in Rot
Business Times LVMH to Kering defy luxury slowdown with more stores in Europe
Business Times Luxury brands from LVMH to Kering defy slowdown with more new store openings in Europe
MarketWatch Billionaire Google founder Sergey Brin reportedly buys $51 million Miami mansion from LVMH CEO
Benzinga Alibaba Bets On AI Chips, As LVMH Exits China Duty-free
Business Times LVMH suffers sluggish sales of high-end fashion and handbags
Financial Times Luxury stocks fall after LVMH delivers mixed results
Financial Times Executive shuffle dominates annual LVMH showcase
Financial Times What are the big hits at LVMH watch week?
RSS Feed
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. zu myNews hinzufügen