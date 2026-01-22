DAX 24.860 +0,0%ESt50 5.931 -0,4%MSCI World 4.502 +0,0%Top 10 Crypto 11,78 -1,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 75.955 -0,2%Euro 1,1745 -0,1%Öl 65,25 +1,3%Gold 4.942 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 BASF BASF11 Carl Zeiss Meditec 531370 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- CSG mit Mega-IPO -- Intel mit Umsatzrückgang -- Microsoft, BASF, Plug Power, VW, DroneShield, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Jetzt noch Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke bei unserem Broker finanzen.net ZERO (bis 31.01.) Jetzt noch Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke bei unserem Broker finanzen.net ZERO (bis 31.01.)
Intel-Aktie sackt ab: Mehr Umsatz, weniger Gewinn - Ausblick enttäuscht Intel-Aktie sackt ab: Mehr Umsatz, weniger Gewinn - Ausblick enttäuscht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aroundtown SA Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
2,54 EUR -0,02 EUR -0,94 %
STU
2,35 CHF -0,06 CHF -2,61 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,85 Mrd. EUR

KGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DW8Z

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN LU1673108939

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AANNF

Goldman Sachs Group Inc.

Aroundtown SA Neutral

13:31 Uhr
Aroundtown SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
Aroundtown SA
2,54 EUR -0,02 EUR -0,94%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Aroundtown von 3,20 auf 3 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator sieht europäische Immobilienwerte als wichtigen Bestandteil zur Diversifizierung von Portfolios. Es seien reale Assets, die eine Absicherung gegenüber geopolitischen Risiken, einer Tech-Blase und hohen Bewertungen böten. Unter den deutschen Branchenvertretern empfiehlt er aber nur Vonovia zum Kauf./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
3,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2,53 €		 Abst. Kursziel*:
18,39%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
2,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,11%
Analyst Name:
Jonathan Kownator 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aroundtown SA

13:31 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 Aroundtown SA Underweight Barclays Capital
05.12.25 Aroundtown SA Buy Warburg Research
04.12.25 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.12.25 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Aroundtown SA

finanzen.net Investmentbeispiel MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 3 Jahren eingebracht MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX klettert schlussendlich
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags mit Gewinnen
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Verluste
finanzen.net Verluste in Frankfurt: So steht der MDAX am Dienstagnachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX fällt am Mittag
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone
RSS Feed
Aroundtown SA zu myNews hinzufügen