Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:25 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,07 Prozent auf 89.495,85 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 89.429,62 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,4 Prozent. Bei einem Kurs von 11,77 EUR beträgt die Performance seit Auflage 27,6 Prozent.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Litecoin-Kurs um 0,67 Prozent auf 68,48 US-Dollar. Am Vortag standen noch 68,02 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 0,27 Prozent auf 2.959,33 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.951,27 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,51 Prozent auf 597,66 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 594,61 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,920 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:25 bei 1,917 US-Dollar.

Daneben wertet Monero um 12:25 auf. Es geht 2,35 Prozent auf 523,80 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 511,75 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,3593 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,3601 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2119 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,2107 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Tron-Kurs um 0,95 Prozent auf 0,2946 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,2974 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,20 Prozent auf 892,20 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 890,38 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1246 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1246 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 127,15 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (127,26 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,09 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 0,08 Prozent auf 12,10 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 12,11 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 0,04 Prozent auf 12,20 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 12,21 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,488 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 12:25 auf 1,489 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.