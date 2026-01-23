DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin75.595 ±-0,0%Euro1,1823 ±0,0%Öl65,88 +2,3%Gold4.982 +0,9%
Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagmittag am Kryptomarkt

24.01.26 12:43 Uhr
Kryptokurse heute: Bitcoin, Ethereum & Co. am Samstagmittag | finanzen.net

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
69.747,7082 CHF -11,0644 CHF -0,02%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
75.594,6753 EUR -23,6156 EUR -0,03%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
65.533,8358 GBP -6,3626 GBP -0,01%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13.922.390,9404 JPY -2.248,5180 JPY -0,02%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
89.420,9413 USD -8,6818 USD -0,01%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.305,3291 CHF 3,2201 CHF 0,14%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.498,5854 EUR 3,1064 EUR 0,12%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.166,0505 GBP 3,1586 GBP 0,15%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
460.168,4304 JPY 641,4380 JPY 0,14%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.955,5767 USD 4,3099 USD 0,15%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
99,0821 CHF -0,1890 CHF -0,19%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
107,3882 EUR -0,2214 EUR -0,21%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
93,0960 GBP -0,1718 GBP -0,18%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
19.777,8497 JPY -37,7804 JPY -0,19%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
127,0295 USD -0,2345 USD -0,18%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,4931 CHF -0,0043 CHF -0,29%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,6183 EUR -0,0049 EUR -0,30%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,4029 GBP -0,0039 GBP -0,28%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
298,0363 JPY -0,8569 JPY -0,29%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,9142 USD -0,0054 USD -0,28%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
694,7630 CHF 0,2329 CHF 0,03%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
753,0051 EUR 0,1367 EUR 0,02%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
652,7882 GBP 0,2590 GBP 0,04%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
138.682,1400 JPY 46,0967 JPY 0,03%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:25 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,07 Prozent auf 89.495,85 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 89.429,62 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,4 Prozent. Bei einem Kurs von 11,77 EUR beträgt die Performance seit Auflage 27,6 Prozent.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Litecoin-Kurs um 0,67 Prozent auf 68,48 US-Dollar. Am Vortag standen noch 68,02 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 0,27 Prozent auf 2.959,33 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.951,27 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,51 Prozent auf 597,66 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 594,61 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,920 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:25 bei 1,917 US-Dollar.

Daneben wertet Monero um 12:25 auf. Es geht 2,35 Prozent auf 523,80 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 511,75 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,3593 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,3601 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2119 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,2107 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Tron-Kurs um 0,95 Prozent auf 0,2946 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,2974 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,20 Prozent auf 892,20 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 890,38 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1246 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1246 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 127,15 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (127,26 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,09 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 0,08 Prozent auf 12,10 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 12,11 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 0,04 Prozent auf 12,20 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 12,21 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,488 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 12:25 auf 1,489 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

