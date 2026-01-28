DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,34 -2,6%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.578 -1,2%Euro1,1985 +0,2%Öl69,48 +1,1%Gold5.551 +2,5%
Top News
SAP-Aktie sackt nach Rückkauf-Ankündigung ab: Gewinn steigt deutlich - Umsatz leicht unter den Erwartungen
Meta-Aktie höher: Facebook-Mutter übertrifft alle Erwartungen - Milliardenschwere KI-Ausgaben geplant
Starkes Schlussquartal

ING-Aktie: Bank verdient mehr als erwartet und hebt Renditeziel für 2027 an

29.01.26 08:14 Uhr
ING-Aktie: Gewinn über Erwartungen, Renditeziel steigt | finanzen.net

Die niederländische Großbank ING hat im vergangenen Jahr dank eines starken Schlussquartals den Gewinnrückgang in Grenzen gehalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ING Group
24,89 EUR -0,22 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
EURO STOXX 50
5.933,2 PKT -61,4 PKT -1,02%
Charts|News|Analysen

2025 sei der Überschuss um ein Prozent auf 6,33 Milliarden Euro gefallen, teilte der Mutterkonzern der gleichnamigen deutschen Direktbank am Donnerstag in Amsterdam mit. Im vierten Quartal konnte die im EuroStoxx 50 notierte Bank den Gewinn um 22 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro steigern. Damit verdiente die ING mehr von Experten erwartet. Zudem erhöhte die ING ihr Renditeziel für 2027 auf mehr als 15 Prozent. Im laufenden Jahr soll dieser Wert auf mehr als 14 Prozent steigen. 2025 lag die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital bei 13,6 Prozent.

/zb/mis

AMSTERDAM (dpa-AFX)

