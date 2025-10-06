DAX24.676 -0,6%Est505.959 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 -2,2%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.425 -1,4%Euro1,1972 +0,1%Öl69,79 +1,5%Gold5.505 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T OHB 593612 Novo Nordisk A3EU6F CSG Group A420X0
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX leichter -- Asien in Grün -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Deutsche Bank-Aktie Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Deutsche Bank-Aktie
Warburg Research beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Hold Warburg Research beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Hold
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nächster Versuch: Lukoil plant Verkauf an US-Firma Carlyle

29.01.26 09:42 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Der mit US-Sanktionen belegte russische Ölkonzern Lukoil (LUKOIL Oil Company)plant den Verkauf seines Auslandsgeschäfts an die US-Investmentfirma Carlyle (The Carlyle Group LP). Es sei ein Vertrag geschlossen worden, der aber von der Zustimmung der US-Finanzbehörde abhängig sei, teilte Lukoil in Moskau mit. Gleichzeitig werde mit anderen möglichen Käufern verhandelt. Von Carlyle gab es bislang keine Stellungnahme.

Wer­bung

Verkauf in die Schweiz scheiterte

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte im vergangenen Oktober Sanktionen gegen die großen russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil verhängt, um Moskau zu einem Ende des Ukraine-Kriegs zu drängen. Danach scheiterte ein Versuch von Lukoil, seine ausländischen Vermögenswerte an den Schweizer Rohstoffhändler Gunvor zu verkaufen. Das US-Finanzministerium legte sein Veto ein, weil ein Gründer von Gunvor der russische Geschäftsmann Gennadi Timtschenko war, ein Vertrauter von Kremlchef Wladimir Putin. Timtschenko hat sich allerdings schon 2014 aus der Firma zurückgezogen.

Der neue potenzielle Käufer The Carlyle Group mit Sitz in Washington ist eine der größten Investmentfirmen der Welt und verwaltet nach eigenen Angaben Vermögenswerte von 474 Milliarden US-Dollar. Die Auslandsgeschäfte von Lukoil umfassen Hunderte Tankstellen in etwa 20 Ländern, auch in der EU, und mehrere Raffinerien. Dazu ist die russische Firma an Förderprojekten in den ehemaligen Sowjetrepubliken Aserbaidschan, Kasachstan, Usbekistan, aber auch in anderen Staaten beteiligt. Das Geschäft in Kasachstan soll Lukoil zufolge von dem Verkauf an Carlyle ausgenommen werden./fko/DP/stk

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu The Carlyle Group LP

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu The Carlyle Group LP

DatumRatingAnalyst
05.08.2019The Carlyle Group LP Equal WeightBarclays Capital
28.04.2016The Carlyle Group LP BuyUBS AG
11.03.2016The Carlyle Group LP HoldDeutsche Bank AG
04.03.2016The Carlyle Group LP Equal WeightBarclays Capital
08.01.2016The Carlyle Group LP HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.04.2016The Carlyle Group LP BuyUBS AG
18.09.2015The Carlyle Group LP BuyDeutsche Bank AG
30.07.2015The Carlyle Group LP BuyUBS AG
14.11.2006Update NBTY Inc.: Strong BuyCL King
09.12.2005Update NBTY Inc.: OverweightJP Morgan
DatumRatingAnalyst
05.08.2019The Carlyle Group LP Equal WeightBarclays Capital
11.03.2016The Carlyle Group LP HoldDeutsche Bank AG
04.03.2016The Carlyle Group LP Equal WeightBarclays Capital
08.01.2016The Carlyle Group LP HoldDeutsche Bank AG
11.08.2015The Carlyle Group LP Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.10.2005Update NBTY Inc.: SellBrean Murray

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für The Carlyle Group LP nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen