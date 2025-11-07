DAX23.510 -0,9%Est505.564 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,42 -4,0%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.523 -1,4%Euro1,1558 +0,1%Öl63,94 +0,6%Gold3.997 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Rheinmetall, TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie
Commerzbank-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an Commerzbank-Aktie Commerzbank-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an Commerzbank-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage

ROUNDUP: US-Widerstand stoppt Verkauf von Lukoil-Auslandsgeschäft

07.11.25 12:35 Uhr

WASHINGTON/GENF (dpa-AFX) - Wegen Widerspruchs aus den USA übernimmt der Schweizer Energiehändler Gunvor nicht das Auslandsgeschäft des sanktionierten russischen Ölkonzerns Lukoil. Präsident Donald Trump habe klargestellt, dass der Krieg in der Ukraine sofort enden müsse, schrieb das US-Finanzministerium im sozialen Netzwerk X. "Solange (Kremlchef Wladimir) Putin mit den sinnlosen Morden weitermacht, wird die Kreml-Marionette Gunvor niemals eine Lizenz erhalten, um zu operieren und Gewinne zu erzielen."

Wer­bung

Putin-Vertrauter als Firmengründer

Gunvor zog daraufhin sein Kaufangebot vorerst zurück, wie ein Firmensprecher dem Portal "Politico" sagte. Den Vorwurf der Kreml-Hörigkeit wies er zurück: Das US-Finanzministerium sei völlig falsch informiert. Gunvor habe sich vor mehr als zehn Jahren von Russland gelöst, habe den Krieg in der Ukraine verurteilt und halte sich an Sanktionen, schrieb die Firma auf X.

Zu den Gründern von Gunvor gehörte der Putin-Vertraute Gennadi Timtschenko, der seine Anteile aber 2014 verkauft hat.

Um Druck auf Moskau auszuüben, hat Trump Sanktionen gegen die Ölkonzerne Rosneft und Lukoil (LUKOIL Oil Company)verhängt, die für die Hälfte von Russlands Ölexporten stehen. Lukoil versucht seitdem, sein Auslandsgeschäft zu verkaufen. Es umfasst Hunderte Tankstellen in etwa 20 Ländern und mehrere Raffinerien. Die Frist für eine Trennung von den Auslandsaktiva läuft bis zum 21. November.

Wer­bung

Kreml: Rechte von Lukoil müssen beachtet werden

Der Einspruch der USA verletze das Regelwerk des Welthandels, kritisierte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau. Eine Firma wie Lukoil, und sei sie auch aus Russland, habe international bestimmte Rechte, die geachtet werden müssten. Peskow verneinte der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge, dass der Sanktionsstreit einen Einfluss auf die Gesprächsprozesse wegen der Ukraine habe./fko/DP/jha

Nachrichten zu LUKOIL Oil Company

DatumMeistgelesen
Wer­bung