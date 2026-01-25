DAX24.676 -0,6%Est505.959 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 -2,2%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.425 -1,4%Euro1,1972 +0,1%Öl69,79 +1,5%Gold5.505 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T OHB 593612 Novo Nordisk A3EU6F CSG Group A420X0
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX leichter -- Asien in Grün -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Deutsche Bank-Aktie Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Deutsche Bank-Aktie
Warburg Research beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Hold Warburg Research beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Hold
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIEN IM FOKUS: Deutsche Bank und Tochter DWS nach Zahlen vorbörslich gefragt

29.01.26 09:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
32,12 EUR -0,95 EUR -2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DWS Group GmbH & Co. KGaA
62,00 EUR 4,55 EUR 7,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Bank (Deutsche Bank) und ihrer Fondstochter DWS (DWS Group GmbHCo) haben am Donnerstag vorbörslich von guten Zahlen und positiven Aussichten profitiert.

Wer­bung

Die Papiere des größten deutschen Kreditinstituts stiegen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag um 0,9 Prozent auf 33,17 Euro zu. Am Mittwoch waren sie wegen Ermittlungen gegen Verantwortliche und Mitarbeiter der Bank wegen des Verdachts der Geldwäsche um rund 2 Prozent gefallen. Die DWS-Anteilsscheine verteuerten sich am Donnerstag auf Tradegate um 6,3 Prozent auf 60,95 Euro und damit auf ein Rekordniveau.

Die Deutsche Bank verzeichnete 2025 ein Vorsteuerergebnis von 9,7 Milliarden Euro auf Rekordniveau. Damit erreichte das Geldhaus nicht nur sein Renditeziel, sondern übertraf auch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Die Anteilseigner können sich nun auf eine Dividende von einem Euro freuen, rund anderthalbmal so viel wie im Vorjahr. Zudem stellte das Institut weitere Aktienrückkäufe in Aussicht.

Auch die DWS übertraf 2025 ihre Ziele und legte die Latte für die kommenden Jahre jetzt höher. Zudem sollen die Aktionäre im Jahr 2027 eine Sonderdividende erhalten./edh/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
08:01DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
28.01.2026DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
15.01.2026DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
12.01.2026DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.01.2026DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
12.01.2026DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
15.01.2026DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
18.11.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
31.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DWS Group GmbH & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen