DAX 24.046 +0,1%ESt50 5.726 +0,0%MSCI World 4.405 +0,0%Top 10 Crypto 11,96 +0,2%Nas 23.546 -0,1%Bitcoin 77.762 -0,1%Euro 1,1642 +0,0%Öl 62,43 -0,1%Gold 4.183 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen rot -- Bundestag plant Rüstungspaket in Rekordhöhe -- thyssenkrupp erwartet rote Zahlen -- NVIDIA darf bestimmte Chips nach China exportieren
Top News
JOST Werke-Aktie fällt: Großaktionär platziert Anteile und steigt aus JOST Werke-Aktie fällt: Großaktionär platziert Anteile und steigt aus
Fit in Sachen Geldanlage? Der ETF Buddy Newsletter bringt monatlich praxisnahe Tipps. Fit in Sachen Geldanlage? Der ETF Buddy Newsletter bringt monatlich praxisnahe Tipps.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DWS Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
DWS Group Aktien-Sparplan
52,75 EUR -0,15 EUR -0,28 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,42 Mrd. EUR

KGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN DWS100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000DWS1007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DWS

JP Morgan Chase & Co.

DWS Group GmbHCo Overweight

08:01 Uhr
DWS Group GmbHCo Overweight
Aktie in diesem Artikel
DWS Group GmbH & Co. KGaA
52,75 EUR -0,15 EUR -0,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS von 60,80 auf 61,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es gebe einige Gründe für gute Laune, schrieb Angeliki Bairaktari am Montagabend in ihrem Ausblick auf 2026 für Europas Finanzdienstleister. Ihren Optimismus nimmt sie von besseren Konjunkturprognosen für Europa und die USA, die auch am Aktienmarkt ein gutes Umfeld versprechen. Denn die Branche sei sehr marktsensitiv. Die DWS ist ihr Favorit unter den klassischen Kapitalanlagegesellschaften. Bis 2028 traut sie der Deutsche-Bank-Tochter im Schnitt etwa 7 Prozent Ergebnisplus pro Jahr zu./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 19:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DWS Group Overweight

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
61,30 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
53,00 €		 Abst. Kursziel*:
15,66%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
52,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,21%
Analyst Name:
Angeliki Bairaktari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

08:01 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 DWS Group Neutral UBS AG
05.11.25 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 DWS Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

dpa-afx Analystenstimme DWS-Aktie bekommt von JPMorgan höheres Kursziel verpasst DWS-Aktie bekommt von JPMorgan höheres Kursziel verpasst
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Montagnachmittag höher
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Montagmittag
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit Kursplus
finanzen.net MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net DWS Group GmbH-Aktie: Experten empfehlen DWS Group GmbH im November mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Plus
finanzen.net MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart schwächer
Business Times Deutsche Bank’s DWS cuts Asia private credit team in shift: sources
Business Times Deutsche Bank’s DWS cuts Asia private credit team: sources
Zacks Is DWS Science and Technology A (KTCAX) a Strong Mutual Fund Pick Right Now?
Zacks 3 DWS Mutual Funds to Buy Now for Sustainable Returns
Cointelegraph Deutsche Bank and DWS-backed EURAU stablecoin goes multichain with Chainlink
EQS Group EQS-News: DWS with Record Profit in First Nine Months, on Track to Reach EPS and CIR Targets for 2025
Business Times Deutsche Bank’s DWS joins rivals in setting up Abu Dhabi office
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - DWS
RSS Feed
DWS Group GmbH & Co. KGaA zu myNews hinzufügen