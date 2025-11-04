DWS Group Aktie
Marktkap. 11,15 Mrd. EURKGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
WKN DWS100
ISIN DE000DWS1007
Symbol DWS
DWS Group GmbHCo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS von 57,70 auf 60,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angeliki Bairaktari passte ihr Geschäftsmodell für die Fondsgesellschaft an deren Quartalszahlen an. Im Zuge dessen habe sie ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026 erhöht, schrieb die Analystin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 18:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DWS Group Overweight
|Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
60,80 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
53,85 €
|Abst. Kursziel*:
12,91%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
53,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,33%
|
Analyst Name:
Angeliki Bairaktari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|20:36
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:36
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:36
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|15.06.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|25.01.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|10.12.19
|DWS Group Verkaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|DWS Group Neutral
|UBS AG