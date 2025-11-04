DAX 24.050 +0,4%ESt50 5.669 +0,2%MSCI World 4.359 +0,3%Top 10 Crypto 14,04 +1,8%Nas 23.520 +0,7%Bitcoin 90.426 +2,2%Euro 1,1491 +0,0%Öl 63,55 -1,2%Gold 3.983 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 EVOTEC 566480 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Tesla A1CX3T BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen in Grün -- Novo Nordisk enttäuscht -- BMW steigert Gewinn -- Allianz, Amazon, Rivian, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Top News
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Ausblick: Airbnb gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Airbnb gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DWS Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
DWS Group Aktien-Sparplan
53,65 EUR -1,30 EUR -2,37 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 11,15 Mrd. EUR

KGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN DWS100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000DWS1007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DWS

JP Morgan Chase & Co.

DWS Group GmbHCo Overweight

20:36 Uhr
DWS Group GmbHCo Overweight
Aktie in diesem Artikel
DWS Group GmbH & Co. KGaA
53,65 EUR -1,30 EUR -2,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS von 57,70 auf 60,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angeliki Bairaktari passte ihr Geschäftsmodell für die Fondsgesellschaft an deren Quartalszahlen an. Im Zuge dessen habe sie ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026 erhöht, schrieb die Analystin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 18:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DWS Group Overweight

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
60,80 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
53,85 €		 Abst. Kursziel*:
12,91%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
53,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,33%
Analyst Name:
Angeliki Bairaktari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

20:36 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 DWS Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.10.25 DWS Group Neutral UBS AG
29.10.25 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

finanzen.net Performance im Blick MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr verdient MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr verdient
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verzeichnet am Vormittag Verluste
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für DWS auf 58 Euro - 'Outperform'
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit Verlusten
finanzen.net Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei DWS Group GmbH-Aktie
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX schlussendlich in der Verlustzone
TraderFox Stocks in Action: Redcare Pharmacy, DWS Group, Adyen, Mercedes-Benz, BASF
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX verliert nachmittags
Cointelegraph Deutsche Bank and DWS-backed EURAU stablecoin goes multichain with Chainlink
EQS Group EQS-News: DWS with Record Profit in First Nine Months, on Track to Reach EPS and CIR Targets for 2025
Business Times Deutsche Bank’s DWS joins rivals in setting up Abu Dhabi office
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - DWS
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - DWS
Zacks Is DWS Emerging Markets Equity Instl (SEKIX) a Strong Mutual Fund Pick Right Now?
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trading Halt - DWS
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trading Halt - DWS
RSS Feed
DWS Group GmbH & Co. KGaA zu myNews hinzufügen