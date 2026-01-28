ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Bank auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das Zahlenwerk habe von einer starken Geschäftsentwicklung im Bereich Vermögensverwaltung profitiert, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei habe das Management die Kosten unter Kontrolle gehalten und Kreditausfälle seinen durch Entlastungen positiv beeinflusst worden. Die Entwicklung im Schlussviertel 2025 sowie der Ausblick seien konsistent mit den Aussagen während des Kapitalmarkttages und lägen nahe an den Konsensschätzungen./ck/rob/gl

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:10 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:10 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------