DAX 24.629 -0,8%ESt50 5.957 +0,4%MSCI World 4.561 +0,2%Top 10 Crypto 11,38 -2,2%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.435 -1,4%Euro 1,1970 +0,1%Öl 69,74 +1,5%Gold 5.505 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T OHB 593612 Novo Nordisk A3EU6F CSG Group A420X0
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX leichter -- Asien in Grün -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Ausblick: Raiffeisen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Raiffeisen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Aktien von NVIDIA, Microsoft und Amazon im Blick: Angebliche Verhandlungen über Milliardeninvestitionen in OpenAI Aktien von NVIDIA, Microsoft und Amazon im Blick: Angebliche Verhandlungen über Milliardeninvestitionen in OpenAI
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Bank Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
32,02 EUR -1,05 EUR -3,18 %
STU
39,55 USD -0,78 USD -1,92 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 62,81 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 514000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005140008

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DB

JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Bank Overweight

09:41 Uhr
Deutsche Bank Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Bank AG
32,02 EUR -1,05 EUR -3,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach dem Quartalsbericht mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Mit dem Ausblick für 2026 blieben die Frankfurter auf einem guten Weg in Richtung ihrer für 2028 angestrebten Kapitalrendite (RoTE) von mindestens 13 Prozent, schrieb Kian Abouhossein am Donnerstag. Er hob auch den Aktienrückkauf positiv hervor. Mit größeren Anpassungen der Gewinnerwartungen für 2026 rechnet er allerdings nicht./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Overweight

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
32,26 €		 Abst. Kursziel*:
24,01%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
32,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,94%
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

09:51 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
09:41 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:41 Deutsche Bank Hold Warburg Research
09:11 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
20.01.26 Deutsche Bank Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

dpa-afx Ziele übertroffen DWS-Aktie legt zu: Deutsche-Bank-Tochter hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blick DWS-Aktie legt zu: Deutsche-Bank-Tochter hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blick
finanzen.net Jefferies & Company Inc. verleiht Deutsche Bank-Aktie Hold in jüngster Analyse
dpa-afx Sewing: Unterstützen Aufklärung der Geldwäschevorwürfe
finanzen.net Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Deutsche Bank-Aktie
finanzen.net Warburg Research beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Hold
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels in Rot
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain
Deutsche Welle Germany updates: Deutsche Bank announces record profits
Business Times Deutsche Bank posts biggest annual profit in nearly two decades a day after police search
RTE.ie Deutsche Bank posts biggest annual profit since 2007
Financial Times Deutsche Bank reports record quarterly profits
Financial Times Deutsche Bank raided in German probe over Abramovich links
BBC Deutsche Bank offices raided in money laundering probe
Financial Times Deutsche Bank raided in German probe over Abramovich links
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Deutsche Bank (DB) is a Great Choice
RSS Feed
Deutsche Bank AG zu myNews hinzufügen