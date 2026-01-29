DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,33 -2,6%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.578 -1,2%Euro1,1985 +0,2%Öl69,42 +1,0%Gold5.550 +2,5%
Nach Fed-Entscheid: DAX stabil erwartet -- Asien in Grün -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- Meta, IBM, Microsoft im Fokus
SAP-Aktie sackt nach Rückkauf-Ankündigung ab: Gewinn steigt deutlich - Umsatz leicht unter den Erwartungen
Meta-Aktie höher: Facebook-Mutter übertrifft alle Erwartungen - Milliardenschwere KI-Ausgaben geplant
10 vor 9

10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag - SAP enttäuscht - Bilanzen von Apple und Honeywell erwartet

29.01.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - SAP könnte DAX belasten - NASDAQ- und NYSE-Aktien Apple und Honeywell vor Zahlen im Blick | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.822,8 PKT -71,7 PKT -0,29%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
27.826,9 PKT 700,0 PKT 2,58%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
53.375,6 PKT 16,9 PKT 0,03%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.151,2 PKT 11,3 PKT 0,27%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX stabil erwartet

Der deutsche Leitindex dürfte sich am Donnerstag zunächst wenig bewegen.

Eine Stunde vor Handelseröffnung steht der DAX kaum verändert bei 24.815 Punkten.

2. Börsen in Fernost in Grün

Die wichtigsten Märkte in Fernost weisen am Donnerstag grüne Vorzeichen aus.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (07:45 Uhr) einen kleinen Gewinn von 0,03 Prozent bei 53.375,60 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,16 Prozent auf 4.157,85 Einheiten.

In Hongkong legt der Hang Seng daneben um 0,30 Prozent auf 27.911,24 Punkte zu.

3. SAP: Gewinn steigt deutlich - Umsatz leicht unter den Erwartungen

Der DAX-Riese SAP hat am Donnerstag vorbörslich seine Bücher geöffnet. So fielen die Zahlen des Softwarekonzerns aus. Zur Nachricht

4. Deutsche Bank: Eigene Erwartungen für das abgelaufene Jahr erfüllt - Dividende angehoben

Die Deutsche Bank hat im vierten Quartal wieder einen Milliardengewinn erzielt. Anleger dürfen sich außerdem über eine höhere Ausschüttung freuen. Zur Nachricht

5. Trotz Druck von Trump: US-Notenbank Fed tastet Leitzins nicht an

Die US-Notenbank Federal Reserve hat am Mittwoch zum erstem Mal im noch jungen Jahr 2026 über ihren Leitzins entschieden. Das Ergebnis überrascht nicht. Zur Nachricht

6. Honeywell & Apple öffnen ihre Bücher

Nach der Bilanzflut am Mittwoch geht es am Donnerstag weiter: Vor dem Handelsstart an der Wall Street werden die Kennzahlen von Honeywell erwartet. US-nachbörslich steht noch Apple auf der Agenda. Alle anstehenden Termine & Bilanzen im Überblick

7. Tesla-Aktie gewinnt: Erstes Jahr mit Umsatzrückgang - Gewinne besser als erwartet

Nach dem ersten Jahr mit einem Umsatzrückgang schwört Elon Musk Tesla auf eine Zukunft mit Robotern und Robotaxis ein. Zur Nachricht

8. Microsoft-Aktie wegen hoher KI-Ausgaben tiefrot: Umsatzsprung lässt auch Gewinne steigen

Der Tech-Riese Microsoft hat am Mittwoch nachbörslich die Bilanz des jüngst abgelaufenen Jahresviertels vorgelegt. Zur Nachricht

9. Ölpreise stärker

Die Ölpreise ziehen am Donnerstag kräftig an.

10. Euro legt zu

Der Euro gewinnt am Donnerstag gegenüber dem Dollar.

