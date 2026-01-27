DAX24.886 ±-0,0%Est506.006 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,53 +0,8%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.171 ±-0,0%Euro1,1977 -0,5%Öl67,61 -0,1%Gold5.286 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 PUMA 696960 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y OHB 593612 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F UnitedHealth 869561 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen uneins -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- LVMH, WACKER CHEMIE, Goldpreis im Fokus
Top News
Das Comeback Europas: Nutze die Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi! Das Comeback Europas: Nutze die Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Fed & Bilanzen im Blick: DAX bleibt auf Richtungssuche - 25.000-Punkte-Marke weiter im Blick Fed & Bilanzen im Blick: DAX bleibt auf Richtungssuche - 25.000-Punkte-Marke weiter im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Geopolitische Spannungen

Darum steigen die Ölpreise leicht

28.01.26 08:58 Uhr
Ölpreise legen leicht zu: Was steckt hinter der aktuellen Entwicklung? | finanzen.net

Die Ölpreise haben am Mittwoch weiter zugelegt.

Nach einem deutlichen Anstieg am Vortag hielten sich die Kursbewegungen im frühen Handel aber in engen Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete 67,56 US-Dollar. Das waren acht Cent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 18 Cent auf 62,57 Dollar zu.

Am Ölmarkt bleiben geopolitische Spannungen das bestimmende Thema. Der Blick der Anleger richtet sich auf die Entwicklung im OPEC-Mitglied Iran, nachdem die USA ihre militärische Macht in der Region verstärken. Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump ist eine weitere US-Kriegsflotte Richtung Iran unterwegs. Am Dienstag waren die Ölpreise noch um etwa zwei Dollar je Barrel gestiegen.

Aus den Aussagen von Trump wird aber nicht klar, wie genau die USA ihre Militärpräsenz in der ölreichen Region am Persischen Golf verstärken wollen. Das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) kündigte unterdessen eine mehrtägige Luftwaffenübung im Nahen Osten an. Trump hat ein militärisches Eingreifen seines Landes im Iran wegen der Tötung Tausender Demonstranten bei den jüngsten Massenprotesten nicht ausgeschlossen.

/jkr/stk

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com