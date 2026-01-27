Geopolitische Spannungen

Die Ölpreise haben am Mittwoch weiter zugelegt.

Nach einem deutlichen Anstieg am Vortag hielten sich die Kursbewegungen im frühen Handel aber in engen Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete 67,56 US-Dollar. Das waren acht Cent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 18 Cent auf 62,57 Dollar zu.

Wer­bung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Am Ölmarkt bleiben geopolitische Spannungen das bestimmende Thema. Der Blick der Anleger richtet sich auf die Entwicklung im OPEC-Mitglied Iran, nachdem die USA ihre militärische Macht in der Region verstärken. Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump ist eine weitere US-Kriegsflotte Richtung Iran unterwegs. Am Dienstag waren die Ölpreise noch um etwa zwei Dollar je Barrel gestiegen.

Aus den Aussagen von Trump wird aber nicht klar, wie genau die USA ihre Militärpräsenz in der ölreichen Region am Persischen Golf verstärken wollen. Das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) kündigte unterdessen eine mehrtägige Luftwaffenübung im Nahen Osten an. Trump hat ein militärisches Eingreifen seines Landes im Iran wegen der Tötung Tausender Demonstranten bei den jüngsten Massenprotesten nicht ausgeschlossen.

/jkr/stk

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)