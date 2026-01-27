DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 +0,6%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.052 -0,4%Euro1,2043 ±0,0%Öl67,70 +3,1%Gold5.181 +3,4%
Heute im Fokus
DAX schließt schwächer -- US-Börsen uneinheitlich -- PUMA: Neuer Großaktionär -- UnitedHealth: Prognose und Medicare-Pläne belasten -- DroneShield, SAP, Tesla, VORWERK, GameStop, Intel im Fokus
Top News
Palantir-Aktie zwischen Hype und Realität: Warum einige Analysten weiteres Potenzial sehen Palantir-Aktie zwischen Hype und Realität: Warum einige Analysten weiteres Potenzial sehen
Ausblick: ASML präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: ASML präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Kapitalmaßnahmen

General Motors-Aktie deutlich höher: Milliarden-Rückkauf und Dividendenplus stützen Kurs

27.01.26 22:24 Uhr
General Motors-Aktie steigt kräftig: Milliarden-Rückkauf, Dividendenplus und Ausblick im Fokus | finanzen.net

Nach einem hohen Quartalsverlust setzt General Motors mit einem milliardenschweren Aktienrückkauf und höherer Dividende ein positives Signal an den Markt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
71,94 EUR 4,96 EUR 7,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der US-Autokonzern General Motors (GM) will nach einem milliardenschweren Quartalsverlust seine Anleger mit einem Aktienrückkauf bei Laune halten. Der Rivale von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) will neben einer um 20 Prozent auf 18 Cent je Aktie erhöhten Quartalsdividende bis zu 6 Milliarden US-Dollar für den Rückkauf eigener Anteile ausgeben, wie das Unternehmen am Dienstag in Detroit mitteilte.

Im vierten Quartal war wegen bereits bekannter hoher Abschreibungen auf die Elektroautostrategie und den Umbau in China ein Nettoverlust von 3,3 Milliarden Dollar aufgelaufen. GM-Chefin Mary Barra konnte die Investoren mit dem Aktienrückkauf und einem unerwartet guten Tagesgeschäft im Schlussquartal jedoch besänftigen, die Aktie legte im vorbörslichen Handel um über 5 Prozent zu.

Der Ausblick auf das neue Jahr fiel mit anvisierten 11 bis 13 Dollar bereinigtem Gewinn je Aktie in etwa wie erwartet aus. Um Sonderposten bereinigt sowie vor Zinsen und Steuern dürften es nach 12,7 Milliarden Dollar Ergebnis im vergangenen Jahr nun 13 bis 15 Milliarden werden, hieß es.

Gut 7,2 Milliarden Dollar fielen im Schlussquartal als Belastung an, weil die von US-Präsident Donald Trump geänderten Rahmenbedingungen für Elektroautos - unter anderem gestrichene Steueranreize - die Nachfrage hatten einbrechen lassen und GM zum Gegenlenken gezwungen hatten. Der Konzern hat unter anderem eine Fabrik in Orion (Michigan) von der Produktion von Elektroantrieben auf Verbrenner-SUVs und -Pickups umgestellt.

Im Gesamtjahr ging der Umsatz um 1,3 Prozent auf 185 Milliarden Dollar zurück. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 2,7 Milliarden Dollar. Das war weniger als halb so viel wie ein Jahr zuvor.

Im NYSE-Handel gewann die General Motors-Aktie 8,75 Prozent auf 86,38 US-Dollar.

/men/err/jha/

DETROIT (dpa-AFX)

In eigener Sache

Bildquellen: Denise Kappa / Shutterstock.com, Linda Parton / Shutterstock.com

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für General Motors nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
