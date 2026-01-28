DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 +0,6%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.052 -0,4%Euro1,2043 ±0,0%Öl67,70 +3,1%Gold5.181 +3,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 SAP 716460 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt schwächer -- US-Börsen uneinheitlich -- PUMA: Neuer Großaktionär -- UnitedHealth: Prognose und Medicare-Pläne belasten -- DroneShield, SAP, Tesla, VORWERK, GameStop, Intel im Fokus
Top News
Palantir-Aktie zwischen Hype und Realität: Warum einige Analysten weiteres Potenzial sehen Palantir-Aktie zwischen Hype und Realität: Warum einige Analysten weiteres Potenzial sehen
Ausblick: ASML präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: ASML präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: UnitedHealth belastet Dow - S&P 500 mit Rekord

27.01.26 22:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
S&P 500
6.978,6 PKT 28,4 PKT 0,41%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Hohe Kursverluste der Aktien von Krankenversicherern und steigende Tech-Schwergewichte haben am Dienstag das Bild an den US-Börsen geprägt. Im Leitindex Dow Jones Industrial brachen die Papiere des Versicherers UnitedHealth um fast 20 Prozent ein. Als ein Schwergewicht im Index drückten die Verluste den Dow um 0,83 Prozent nach unten auf 49.003,41 Zähler.

Wer­bung

Der S&P 500 erreichte dagegen ein weiteres Rekordhoch. Der marktbreite Index schloss mit 0,41 Prozent im Plus bei 6978,60 Punkten. Hier ist nun die runde Marke von 7.000 Zählern in unmittelbarer Reichweite.

Auch an der technologielastigen Nasdaq-Börse ging es mit den Kursen überwiegend nach oben. Anleger könnten sich damit kurz vor den Quartalsbilanzen von Branchengrößen wie Microsoft, Apple und Tesla für erfreuliche Geschäftszahlen positioniert haben. Der NASDAQ 100 legte um 0,88 Prozent auf 25.939,74 Punkte zu, angetrieben vor allem von Aktien aus der Chip-Industrie.

Die Papiere von Krankenversicherern litten stark unter regulatorischen Vorgaben. So knickten die Papiere von CVS Health um mehr als 14 Prozent ein. Humana rutschten um gut 21 Prozent ab. Die US-Regierung hatte angekündigt, die Zahlungen an private Medicare-Versicherungen für die von den Konzernen betreuten, sogenannten Advantage-Pläne im nächsten Jahr quasi unverändert lassen zu lassen. Analysten hatten hingegen einen Anstieg von bis zu 6 Prozent erwartet. Entsprechend groß war die Enttäuschung der Anleger. Diese waren bislang davon ausgegangen, dass Präsident Donald Trump privaten Medicare-Plänen gegenüber wohlwollender eingestellt ist als sein Vorgänger.

Wer­bung

Daneben sorgten die Quartalsbilanzen der Unternehmen für Bewegung und überwiegend für Kursgewinne. Der Autokonzern General Motors (GM) will nach einem milliardenschweren Quartalsverlust seine Anleger mit einem Aktienrückkauf bei Laune halten. Die Anleger überzeugte zudem die Gewinnprognose des Unternehmens. Dessen Anteilsscheine zogen um 8,8 Prozent an auf ein Hoch seit etlichen Jahren. Ford (Ford Motor)-Aktien gewannen im Fahrwasser von GM 3,7 Prozent.

Bei dem Luftfahrt- und Rüstungskonzern RTX (Raytheon Technologies) sind die Geschäfte Ende 2025 deutlich besser gelaufen als gedacht. So erzielte der konzerneigene Triebwerkshersteller Pratt & Whitney im vierten Quartal deutlich mehr Umsatz als von Analysten erwartet. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten gut an: Die RTX-Aktien stiegen um 3,7 Prozent.

Der US-Rüstungskonzern Northrop Grumman profitiert ähnlich wie die gesamte Branche von den global steigenden Rüstungsbudgets. Nach anfänglichen Kursverlusten drehten die Aktien ins Plus, das am Schluss 2,7 Prozent betrug.

Wer­bung

Aktien von UPS (United Parcel Service) gewannen 0,2 Prozent. Nach einem Umsatzrückgang im Vorjahr will der DHL-Konkurrent im laufenden Jahr wieder zulegen./bek/nas

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

Mehr zum Thema S&P 500

27.01.26Meta blocks controversial site that allegedly published thousands of DHS employee names
27.01.26Stock Market Today, Jan. 27: Dow Sinks As UnitedHealth Plummets, Tech Stocks Boost S&P 500 and Nasdaq
27.01.26Why Sysco Stock Surged Today
27.01.26Texas Instruments (TXN) Earnings Transcript
27.01.26S&P 500 bleibt auf Rekordkurs : Krankenversicherer zerren den Dow ins Minus
27.01.26Qorvo (QRVO) Q3 2026 Earnings Call Transcript
27.01.26Amazon is closing its Fresh grocery, Go convenience stores
27.01.26Nicht erlaubt: Microsoft könnte Schulkinder für Werbezwecke verfolgen
mehr