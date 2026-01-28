DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,35 -2,5%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.578 -1,2%Euro1,1985 +0,2%Öl69,48 +1,1%Gold5.551 +2,5%
Zuversichtlich für 2026

Nemetschek-Aktie: Milliardenmarke beim Umsatz geknackt

29.01.26 07:33 Uhr
Nemetschek-Aktie: Umsatz-Milliarde erreicht! | finanzen.net

Der Softwarehersteller Nemetschek hat im vergangenen Jahr erstmal die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro geknackt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
78,35 EUR 1,85 EUR 2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Erlöse stiegen 2025 vorläufigen Berechnungen zufolge um knapp ein Fünftel auf rund 1,2 Milliarden Euro, wie das auf die Bau- und Medienbranche spezialisierte Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Dabei profitierte Nemetschek auch von der Übernahme von GoCanvas.

Wer­bung

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 23,3 Prozent auf 371,1 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 30,2 Prozent im Vorjahr auf 31,2 Prozent. Umsatz und Profitabilität lagen den Angaben zufolge im Rahmen der Prognose des Unternehmens sowie der Analystenschätzungen.

Nemetschek SE habe sowohl bei Umsatz als auch beim operativen Ergebnis neue Rekordwerte erzielt, kommentierte Konzernchef Yves Padrines. Die fortschreitende Digitalisierung und der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Bauwirtschaft eröffneten dem Unternehmen erhebliche zusätzliche Wachstumspotenziale. "Vor diesem Hintergrund blicken wir sehr

zuversichtlich auf das Jahr 2026 und darüber hinaus und sehen uns bestens

aufgestellt und erwarten weiteres starkes, nachhaltiges und profitables

Wer­bung

Wachstum."

Ausführliche Zahlen und die Prognose für 2026 will Nemetschek am 19. März veröffentlichen.

/nas/stk

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Nemetschek Group

mehr Analysen