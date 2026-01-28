DAX24.887 ±-0,0%Est506.007 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,53 +0,8%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.171 ±-0,0%Euro1,1977 -0,5%Öl67,61 -0,1%Gold5.286 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 PUMA 696960 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y OHB 593612 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F UnitedHealth 869561 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen uneins -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- LVMH, WACKER CHEMIE, Goldpreis im Fokus
Top News
Das Comeback Europas: Nutze die Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi! Das Comeback Europas: Nutze die Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Fed & Bilanzen im Blick: DAX bleibt auf Richtungssuche - 25.000-Punkte-Marke weiter im Blick Fed & Bilanzen im Blick: DAX bleibt auf Richtungssuche - 25.000-Punkte-Marke weiter im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aufwärtsbewegung

Konsumklima im Aufwind: GfK meldet Erholung der Verbraucherstimmung

28.01.26 07:59 Uhr
Verbrauchervertrauen steigt: GfK-Konsumklima signalisiert Erholung | finanzen.net

Die Stimmung der deutschen Verbraucher hat sich aufgehellt.

Der von GfK und NIM ermittelte Konsumklima-Indikator prognostiziert für Februar im Vergleich zum Vormonat einen Anstieg um 2,8 Zähler auf minus 24,1 Punkte. Damit setzt das Barometer zu einer Erholung an, wenngleich das Niveau im historischen Vergleich weiterhin niedrig bleibt. Getragen wird die Aufwärtsbewegung vor allem von einem sprunghaften Zuwachs bei den Einkommenserwartungen.

Wer­bung

"Mit dem aktuellen Anstieg kann das Konsumklima die starken Verluste aus dem Vormonat zu einem wesentlichen Teil gutmachen", erklärte Rolf Bürkl, Head of Consumer Climate beim NIM. "Die Erhöhung des Mindestlohnes zum 1. Januar 2026 sowie gesunkene Inflationsängste beleben offenbar die Aussichten auf bessere Einkommen." Ob sich der Trend festigen könne, bleibe jedoch abzuwarten; die aktuelle Aufhellung stehe angesichts geopolitischer Spannungen durchaus auf tönernen Füßen.

Besonders bemerkenswert ist die Dynamik bei der finanziellen Lage: Der Einkommensindikator gewinnt im Januar 12 Zähler hinzu und weist nun einen positiven Wert von 5,1 Punkten auf. Die Verbraucher profitieren hierbei von einer Entspannung an der Preisfront. Die Inflationsrate in Deutschland war zuletzt im Dezember 2025 auf 1,8 Prozent gesunken, was die Kaufkraft stärkt.

Im Sog der verbesserten Einkommensaussichten legt auch die Anschaffungsneigung zu. Der Indikator kletterte um 3,5 Zähler auf minus 4,0 Punkte - der beste Wert seit März 2022. Die Sparneigung hingegen zeigt sich in diesem Monat nahezu unverändert. Sie stagnierte mit einem minimalen Rückgang von 0,8 Zählern bei knapp 18 Punkten und hatte somit keinen wesentlichen Einfluss auf die aktuelle Verbesserung des Gesamtklimas.

Wer­bung

Auch der Blick auf die Gesamtwirtschaft wird optimistischer. Die Konjunkturerwartung legte um 5,4 Zähler auf 6,6 Punkte zu und liegt damit deutlich über dem Vorjahresniveau. Nach einer Phase der Stagnation gehen Experten davon aus, dass die deutsche Wirtschaft im Jahr 2026 auf einen moderaten Wachstumspfad zurückkehrt und mit einem Plus beim Bruttoinlandsprodukt von etwa einem Prozent rechnen kann.

DJG/apo/hab

DOW JONES

Bildquellen: GfK