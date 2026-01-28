Eigene Ziele erfüllt

Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat 2025 die eigenen Ziele erfüllt und verspricht sich auch im neu angelaufenen Jahr weiteres Wachstum.

Das Management um Konzernchef Thomas Schinecker geht zu konstanten Wechselkursen von einem Anstieg der Umsätze im mittleren einstelligen Prozentbereich aus, wie Roche am Donnerstag mitteilte. Der bereinigte Kerngewinn je Aktie - eine wichtige Kennziffer der Schweizer - soll im hohen einstelligen Prozentbereich steigen. Damit fällt die Prognose wie üblich bei Roche auch dieses Mal zunächst vorsichtig aus.

Insgesamt setzte Roche im vergangenen Jahr 61,5 Milliarden Franken um, dies war ein Plus von 2 Prozent. Zu konstanten Wechselkursen ergab sich ein Zuwachs von 7 Prozent, womit das eigene Ziel eines Wachstums im mittleren einstelligen Prozentbereich erreicht wurde.

Während die Pharmasparte mit 47,7 Milliarden 3 Prozent mehr umsetzte, lagen die Einnahmen im Diagnostik-Geschäft bei 13,8 Milliarden und damit um 3 Prozent tiefer. Vor allem die mengenorientierte Beschaffung in China bremste das Wachstum im vergangenen Jahr aus.

Den Konzerngewinn bezifferte Roche auf 13,8 Milliarden Franken nach 9,2 Milliarden im Vorjahr. Dies lag laut Roche an der starken operativen Leistung sowie Basiseffekten wegen Wertminderungen im Jahr 2024. Das operative Kernergebnis, das Analysten als Richtgröße nutzen, stieg um 5 Prozent. Für 2025 sollen die Aktionäre nun eine auf 9,80 Franken von 9,70 Franken erhöhte Dividende erhalten. Die ausgewiesenen Zahlen liegen etwas unter den durchschnittlichen Analystenschätzungen.

