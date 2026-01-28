DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,33 -2,7%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.578 -1,2%Euro1,1985 +0,2%Öl69,42 +1,0%Gold5.550 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA ASML NV A1J4U4 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 OHB 593612 CSG Group A420X0 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX stabil erwartet -- Asien in Grün -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
SAP-Aktie sackt nach Rückkauf-Ankündigung ab: Gewinn steigt deutlich - Umsatz leicht unter den Erwartungen SAP-Aktie sackt nach Rückkauf-Ankündigung ab: Gewinn steigt deutlich - Umsatz leicht unter den Erwartungen
Meta-Aktie höher: Facebook-Mutter übertrifft alle Erwartungen - Milliardenschwere KI-Ausgaben geplant Meta-Aktie höher: Facebook-Mutter übertrifft alle Erwartungen - Milliardenschwere KI-Ausgaben geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Eigene Ziele erfüllt

Roche-Aktie: Pharmakonzern bleibt 2025 auf Wachstumskurs

29.01.26 08:00 Uhr
Roche-Aktie im Fokus: Konzern bestätigt Wachstumskurs für 2025 | finanzen.net

Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat 2025 die eigenen Ziele erfüllt und verspricht sich auch im neu angelaufenen Jahr weiteres Wachstum.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
338,30 CHF -11,70 CHF -3,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Management um Konzernchef Thomas Schinecker geht zu konstanten Wechselkursen von einem Anstieg der Umsätze im mittleren einstelligen Prozentbereich aus, wie Roche am Donnerstag mitteilte. Der bereinigte Kerngewinn je Aktie - eine wichtige Kennziffer der Schweizer - soll im hohen einstelligen Prozentbereich steigen. Damit fällt die Prognose wie üblich bei Roche auch dieses Mal zunächst vorsichtig aus.

Wer­bung

Insgesamt setzte Roche im vergangenen Jahr 61,5 Milliarden Franken um, dies war ein Plus von 2 Prozent. Zu konstanten Wechselkursen ergab sich ein Zuwachs von 7 Prozent, womit das eigene Ziel eines Wachstums im mittleren einstelligen Prozentbereich erreicht wurde.

Während die Pharmasparte mit 47,7 Milliarden 3 Prozent mehr umsetzte, lagen die Einnahmen im Diagnostik-Geschäft bei 13,8 Milliarden und damit um 3 Prozent tiefer. Vor allem die mengenorientierte Beschaffung in China bremste das Wachstum im vergangenen Jahr aus.

Den Konzerngewinn bezifferte Roche auf 13,8 Milliarden Franken nach 9,2 Milliarden im Vorjahr. Dies lag laut Roche an der starken operativen Leistung sowie Basiseffekten wegen Wertminderungen im Jahr 2024. Das operative Kernergebnis, das Analysten als Richtgröße nutzen, stieg um 5 Prozent. Für 2025 sollen die Aktionäre nun eine auf 9,80 Franken von 9,70 Franken erhöhte Dividende erhalten. Die ausgewiesenen Zahlen liegen etwas unter den durchschnittlichen Analystenschätzungen.

/hr/AWP/tav

BASEL (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images, lucarista / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
28.01.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
27.01.2026Roche OverweightBarclays Capital
27.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
27.01.2026Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.01.2026Roche OverweightBarclays Capital
16.01.2026Roche BuyUBS AG
15.01.2026Roche OverweightBarclays Capital
09.01.2026Roche OutperformBernstein Research
07.01.2026Roche OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
28.01.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
27.01.2026Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
16.01.2026Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
27.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
11.12.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen