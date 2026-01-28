DAX24.890 ±-0,0%Est506.008 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,54 +0,9%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.171 ±-0,0%Euro1,1988 -0,5%Öl67,65 -0,1%Gold5.282 +2,0%
ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- LVMH, WACKER CHEMIE, Goldpreis im Fokus
Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen - Tesla, IBM, Meta, Microsoft und Co. vor Zahlen

28.01.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Aktien von Meta, Microsoft, IBM, Corning, Tesla und Starbucks an NYSE und NASDAQ im Fokus | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX ohne große Ausschläge erwartet

Der DAX dürfte zur Wochenmitte auf Richtungssuche gehen.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich fester

In Tokio verliert der Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 0,34 Prozent auf 53.154,78 Punkte. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,46 Prozent auf 4.158,82 Einheiten.

In Hongkong verzeichnet der Hang Seng daneben ein Plus von 2,40 Prozent auf 27.777,77 Punkte.

3. ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt

Der ungebremste KI-Boom treibt die Geschäfte von ASML weiter kräftig an. Außerdem kündigte der Chipausrüster einen Aktienrückkauf an. Zur Nachricht

4. WACKER CHEMIE-Aktie: Schwache Konjunktur führt zu hohem Verlust 2025

Das schwierige Konjunkturumfeld hat WACKER CHEMIE 2025 Rückgänge bei Umsatz und operativem Gewinn eingebrockt. Zur Nachricht

5. US-Berichtssaison: Zahlenflut erwartet

In den USA stehen heute einige Bilanzvorlage auf der Agenda: So werden Corning und Starbucks vor US-Handelsstart ihre Bücher öffnen, folgen nach dem Handelsende noch die IT-Riesen Microsoft, IBM, Meta sowie E-Autobauer Tesla. Alle anstehenden Termine & Bilanzen im Überblick

6. LVMH-Aktie tiefer: Handelskonflikte belasten Luxuskonzern - Gewinn sinkt

Der Luxusgüterkonzern LVMH hat im vergangenen Geschäftsjahr weniger Umsatz und Gewinn erzielt als im Jahr zuvor. Zur Nachricht

7. Aroundtown-Aktie: Unbefristete Schuldverschreibungen über 750 Millionen Euro begeben

Aroundtown hat unbefristete Schuldverschreibungen über 750 Millionen Euro begeben. Zur Nachricht

8. Erster Zinsentscheid 2026: US-Notenbank und Powell im Fokus der Märkte

Die US-Notenbank Federal Reserve entscheidet an diesem Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) zum ersten Mal in diesem Jahr über den weiteren geldpolitischen Kurs. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas höher

Die Ölpreise steigen am Mittwoch leicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 68,04 US-Dollar. Das waren 34 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 37 Cent auf 62,76 Dollar.

10. Euro im Fokus

Der Euro notiert am Mittwoch zeitweise bei 1,1997 US-Dollar.

