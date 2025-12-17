Unternehmensumfrage

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich erneut verschlechtert.

Im Dezember fiel das Ifo-Geschäftsklima um 0,4 Punkte auf 87,6 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut am Mittwoch in München mitteilt. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem leichten Anstieg auf 88,2 Punkte gerechnet.

Wer­bung Wer­bung

"Die Unternehmen blicken pessimistischer auf das erste Halbjahr 2026", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der Umfrage. "Das Jahr endet ohne Aufbruchstimmung."

Der Erwartungsindikator trübte sich merklich ein. Der Indikator zur aktuellen Lage blieb hingegen unverändert. Das Ifo-Institut befragt monatlich 9.000 Unternehmen.

/jsl/jha/

MÜNCHEN (dpa-AFX)