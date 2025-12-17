DAX24.138 +0,3%Est505.734 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,49 +0,5%Nas23.111 +0,2%Bitcoin73.779 -1,3%Euro1,1716 -0,3%Öl59,87 +1,8%Gold4.321 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 TUI TUAG50 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asien in Grün -- Warner will wohl zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten, Netflix vorn -- Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie von Analysten geadelt: So hoch kann es noch gehen Siemens Energy-Aktie von Analysten geadelt: So hoch kann es noch gehen
Broadcom-Aktie nach heftiger Korrektur nur mit Mini-Erholung: Analysten sehen dennoch neue Rekordhöhen Broadcom-Aktie nach heftiger Korrektur nur mit Mini-Erholung: Analysten sehen dennoch neue Rekordhöhen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Winterbonus - bis zu 2.000 € bei Solidvest, der digitalen Vermögensverwaltung von DJE.
Unternehmensumfrage

Deutschland: ifo-Geschäftsklima trübt sich ein

17.12.25 10:23 Uhr
ifo-Index: Geschäftsklima in Deutschland trübt sich ein | finanzen.net

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich erneut verschlechtert.

Im Dezember fiel das Ifo-Geschäftsklima um 0,4 Punkte auf 87,6 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut am Mittwoch in München mitteilt. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem leichten Anstieg auf 88,2 Punkte gerechnet.

Wer­bung

"Die Unternehmen blicken pessimistischer auf das erste Halbjahr 2026", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der Umfrage. "Das Jahr endet ohne Aufbruchstimmung."

Der Erwartungsindikator trübte sich merklich ein. Der Indikator zur aktuellen Lage blieb hingegen unverändert. Das Ifo-Institut befragt monatlich 9.000 Unternehmen.

/jsl/jha/

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: ifo