DAX25.175 +0,2%Est505.961 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 +0,1%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.624 -0,5%Euro1,1645 -0,1%Öl62,42 -0,5%Gold4.472 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11 Siemens 723610 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt -- Asiens Börsen schließen fester -- Tilray übertrifft Erwartungen -- Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
RWE-Analyse: Overweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie RWE-Analyse: Overweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie
Dezember 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Tesla-Aktie angepasst Dezember 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Tesla-Aktie angepasst
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MARKT USA/US-Arbeitsmarktbericht gibt Richtung für Wall Street vor

09.01.26 12:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
72,65 EUR 0,68 EUR 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

An der Wall Street deutet sich zum Wochenausklang eine wenig veränderte Tendenz an. Der Future auf den S&P-500 tritt aktuell auf der Stelle. Allerdings dürfte den entscheidenden Impuls erst der US-Arbeitsmarktbericht für den Dezember vor der Eröffnung liefern. Zudem könnte der Oberste Gerichtshof in einer möglichen Entscheidung die Nutzung von Notstandsbefugnissen durch US-Präsident Donald Trump zur Verhängung weitreichender Zölle für illegal erklären, schreibt Derek Halpenny von der MUFG Bank in einer Research Note.

Wer­bung

"Ein stärker als erwarteter Arbeitsmarktbericht könnte eine kurzfristige hawkishe Reaktion auslösen, vor allem bei Aktien auf Rekordhochs und sich verbessernden Wirtschaftsdaten, was die Dringlichkeit für die Federal Reserve verringert, sich zu einer weiteren Lockerung zu verpflichten", so Neal Keane von ADSS. Das Stellenwachstum sei im Jahr 2025 schleppend gewesen, und es bestehe breiter Konsens darüber, dass sich der Arbeitsmarkt verlangsame. Die Risiken bei der Veröffentlichung am Freitag seien jedoch eher nach oben gerichtet, meint der Leiter des globalen Sales Trading. Es wird mit einem Stellenzuwachs von 73.000 gerechnet.

Die anderen anstehenden US-Konjunkturdaten dürften dagegen in den Hintergrund treten. So werden der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan für Januar sowie die Baubeginne und -genehmigungen für September und Oktober bekannt gegeben.

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktie von General Motors vorbörslich um 0,8 Prozent nach unten. Der US-Konzern rechnet im vierten Quartal mit Aufwendungen in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar aufgrund einer Überprüfung seiner Produktionskapazitäten für Elektrofahrzeuge nach dem Auslaufen der Steuergutschrift für diese Fahrzeuge in Höhe von je 7.500 US-Dollar und der nachlassenden Verbrauchernachfrage. Das Unternehmen geht davon aus, dass in diesem Jahr weitere Aufwendungen im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen anfallen werden, die jedoch laut einer Meldung an die Börsenaufsichtsbehörde SEC deutlich geringer ausfallen werden als die Aufwendungen im Jahr 2025.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/uxd

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2026 06:01 ET (11:01 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: General Motors und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf General Motors

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf General Motors

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu General Motors

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu General Motors

DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020General Motors buyUBS AG
13.02.2019General Motors BuySeaport Global Securities
11.01.2019General Motors OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
18.06.2020General Motors HoldJefferies & Company Inc.
26.03.2019General Motors NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2018General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für General Motors nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen