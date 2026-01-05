DAX24.882 +0,1%Est505.900 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,64 +0,5%Nas23.396 +0,7%Bitcoin79.881 -0,4%Euro1,1718 -0,1%Öl61,97 +0,3%Gold4.450 +0,1%
Squeeze-out

HHLA-Aktie mit Kurssprung: Minderheitsaktionäre sollen hinausgedrängt werden

06.01.26 11:17 Uhr
HHLA-Aktie mit Kurssprung: Stadt und MSC wollen Minderheitsaktionäre rausschmeißen - Hoffnung auf hohe Barabfindung | finanzen.net

Die Stadt Hamburg und die Reederei MSC wollen verbliebene Minderheitsaktionäre der Hamburg Hafen und Logistik AG (HHLA) aus dem Unternehmen hinausdrängen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)
22,70 EUR 0,20 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Angestrebt werde ein sogenanntes Squeeze-out, teilte der Hafenlogistiker, der etwa Containerterminals betreibt, am späten Montagabend in einer Ad-hoc-Mitteilung mit.

Wer­bung

Die Stadt und MSC, die Mediterranean Shipping Company aus der Schweiz, halten über die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft mehr als 95 Prozent der HHLA-Aktien. Ein solcher Anteil war nötig, um den Ausschluss der Minderheitsaktionäre beschließen zu können.

Die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft muss den Minderheitsaktionären eine angemessene Barabfindung zahlen, wie das Aktiengesetz vorschreibt. Die Höhe der Zahlung werde demnächst von der Beteiligungsgesellschaft auf Basis einer Unternehmensbewertung festgelegt, teilte die HHLA mit. Ein gerichtlich bestellter Prüfer werde kontrollieren, ob die Höhe angemessen sei.

Die nach Transportvolumen weltgrößte Containerreederei MSC war im November 2024 bei der HHLA eingestiegen. Abgemacht ist, dass die Genfer Reederei bis zu 49,9 Prozent an der Beteiligungsgesellschaft halten wird. Die Stadt soll 50,1 Prozent wahren.

Wer­bung

Die HHLA teilte mit, wirksam werde der Ausschluss der Minderheitsaktionäre mit einem Beschluss der Hauptversammlung und einer Eintragung im Handelsregister.

Die HHLA-Aktie legt am Dienstag via XETRA zeitweise um 8,45 Prozent auf 23,10 Euro zu.

/lkm/DP/jha

HAMBURG (dpa-AFX)

Nachrichten zu HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)

DatumMeistgelesen
Analysen zu HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)

DatumRatingAnalyst
20.09.2023HHLA SellWarburg Research
17.05.2023HHLA SellWarburg Research
23.03.2023HHLA SellWarburg Research
17.02.2023HHLA HoldWarburg Research
17.05.2022HHLA HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
17.11.2021HHLA KaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
09.09.2021HHLA KaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
12.08.2021HHLA BuyKepler Cheuvreux
25.05.2021HHLA buyKepler Cheuvreux
26.03.2021HHLA buyKepler Cheuvreux
DatumRatingAnalyst
17.02.2023HHLA HoldWarburg Research
17.05.2022HHLA HoldWarburg Research
21.10.2021HHLA HoldWarburg Research
22.09.2021HHLA HoldWarburg Research
16.08.2021HHLA HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
20.09.2023HHLA SellWarburg Research
17.05.2023HHLA SellWarburg Research
23.03.2023HHLA SellWarburg Research
01.08.2018HHLA SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
22.05.2018HHLA SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
