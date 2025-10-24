DAX24.196 -0,1%Est505.657 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,21 +0,1%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.770 +1,1%Euro1,1612 -0,1%Öl66,60 +1,0%Gold4.063 -1,5%
ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für STMicro auf 30 Euro - 'Buy'

24.10.25 13:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
STMicroelectronics N.V.
21,80 EUR -0,21 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics von 31 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung gehe langsamer vonstatten, nichtsdestotrotz bleibe es eine Erholung, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitag nach dem Quartalsbericht des Halbleiterkonzerns. 2026 könnte sich das Ergebnis je Aktie mehr als verdoppeln./rob/ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

