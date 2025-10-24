ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für STMicro auf 30 Euro - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics von 31 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung gehe langsamer vonstatten, nichtsdestotrotz bleibe es eine Erholung, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitag nach dem Quartalsbericht des Halbleiterkonzerns. 2026 könnte sich das Ergebnis je Aktie mehr als verdoppeln./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:56
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|08:26
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:21
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:56
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|08:26
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2025
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2025
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.2025
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:21
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|16.09.2025
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|25.07.2025
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|03.07.2025
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|22.01.2025
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
