JP Morgan Chase & Co.

STMicroelectronics Neutral

09:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Sandeep Deshpande favorisiert in seinem Ausblick auf 2026 in der europäischen Hardwarebranche die Aktien von ASML, die er zudem auf die "Analyst Focus List" nimmt. Halbleiter seien das attraktivste Segment. Angesichts immens steigender Marktpreise für DRAM-Speicherchips sei es keine Frage des ob, sondern lediglich wann die Investitionen hier deutlich hochgefahren würden. Neben ASML setzt Deshpande auf ASM International, BE Semi und VAT./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:20 / GMT

