STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 17,66 Mrd. EURKGV 15,67 Div. Rendite 1,39%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Sandeep Deshpande favorisiert in seinem Ausblick auf 2026 in der europäischen Hardwarebranche die Aktien von ASML, die er zudem auf die "Analyst Focus List" nimmt. Halbleiter seien das attraktivste Segment. Angesichts immens steigender Marktpreise für DRAM-Speicherchips sei es keine Frage des ob, sondern lediglich wann die Investitionen hier deutlich hochgefahren würden. Neben ASML setzt Deshpande auf ASM International, BE Semi und VAT./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Neutral
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
24,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
19,54 €
|Abst. Kursziel*:
22,84%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
19,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,35%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
