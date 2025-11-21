DAX 23.713 -0,5%ESt50 5.669 +0,0%MSCI World 4.396 -0,1%Top 10 Crypto 11,65 -6,5%Nas 23.366 +0,7%Bitcoin 74.635 -4,3%Euro 1,1617 +0,2%Öl 63,53 +0,5%Gold 4.249 +0,8%
STMicroelectronics Aktie

19,62 EUR -0,19 EUR -0,94 %
XETRA
18,28 CHF -0,17 CHF -0,89 %
BRX
Marktkap. 17,66 Mrd. EUR

KGV 15,67 Div. Rendite 1,39%
WKN 893438

ISIN NL0000226223

Symbol STMEF

JP Morgan Chase & Co.

STMicroelectronics Neutral

09:01 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Sandeep Deshpande favorisiert in seinem Ausblick auf 2026 in der europäischen Hardwarebranche die Aktien von ASML, die er zudem auf die "Analyst Focus List" nimmt. Halbleiter seien das attraktivste Segment. Angesichts immens steigender Marktpreise für DRAM-Speicherchips sei es keine Frage des ob, sondern lediglich wann die Investitionen hier deutlich hochgefahren würden. Neben ASML setzt Deshpande auf ASM International, BE Semi und VAT./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
19,54 €		 Abst. Kursziel*:
22,84%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
19,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,35%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

