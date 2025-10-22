DAX 24.114 -0,2%ESt50 5.655 +0,3%MSCI World 4.321 -0,1%Top 10 Crypto 15,02 +0,7%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.320 +1,7%Euro 1,1596 -0,2%Öl 64,74 +0,6%Gold 4.099 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 SAP 716460 TeamViewer A2YN90 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 D-Wave Quantum A3DSV9 Volkswagen (VW) vz. 766403 thyssenkrupp 750000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat im Fokus
Top News
Sector Perform von RBC Capital Markets für Beiersdorf-Aktie Sector Perform von RBC Capital Markets für Beiersdorf-Aktie
Jefferies & Company Inc. mit Investmenttipp: Hold-Note für Beiersdorf-Aktie Jefferies & Company Inc. mit Investmenttipp: Hold-Note für Beiersdorf-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

STMicroelectronics Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
24,40 EUR -1,42 EUR -5,48 %
STU
24,66 EUR -1,14 EUR -4,40 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 23,71 Mrd. EUR

KGV 15,67 Div. Rendite 1,39%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 893438

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000226223

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STMEF

Jefferies & Company Inc.

STMicroelectronics Buy

08:51 Uhr
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
24,40 EUR -1,42 EUR -5,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Umsatzdynamik sei schwächer als erwartet, die Prognose für die Bruttomargen sehe aber gesund aus, schrieb Janardan Menon am Donnerstag nach der Zahlenvorlage des Halbleiterherstellers./rob/ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,80 €		 Abst. Kursziel*:
16,30%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,95%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

08:51 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.25 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.10.25 STMicroelectronics Buy UBS AG
16.09.25 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
08.09.25 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

dpa-afx Branchenschwäche Texas Instruments-Aktie unter Druck: Schwacher Ausblick belastet auch Infineon, SUSS MicroTec & Co. Texas Instruments-Aktie unter Druck: Schwacher Ausblick belastet auch Infineon, SUSS MicroTec & Co.
finanzen.net Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net Erste Schätzungen: STMicroelectronics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net STMicroelectronics-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten
dpa-afx STMicro-Aktie steigt dank Empfehlung von Exane BNP - Infineon-Aktie zieht mit
TraderFox Stocks in Action: ASML, Sixt, Sartorius, British American Tobacco und STMicro.
dpa-afx NVIDIA-Quartalszahlen setzen Halbleiteraktien unter Beobachtung
dpa-afx Trump bringt Strafzölle von 100 Prozent auf Chips ins Spiel - und zeigt Lösungsweg auf
finanzen.net STMicroelectronics-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli
Benzinga Earnings Preview: STMicroelectronics
Benzinga Price Over Earnings Overview: STMicroelectronics
Business Times STMicro acquires part of NXP Semiconductors’ sensor business for US$950 million
Business Times STMicro to acquire part of NXP Semiconductors’ sensor business for US$950 million
Zacks Are Investors Undervaluing STMicroelectronics (STM) Right Now?
Zacks Earnings Estimates Moving Higher for STMicroelectronics (STM): Time to Buy?
Zacks Is STMicroelectronics (STM) Stock Undervalued Right Now?
Zacks STMicroelectronics (STM)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
RSS Feed
STMicroelectronics N.V. zu myNews hinzufügen