Barclays Capital

STMicroelectronics Underweight

13:46 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics von 16 auf 22 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Simon Coles favorisiert aus Bewertungssicht weiterhin die Aktien von Infineon. Aber auch die Franzosen dürften die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen haben, so der Experte in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Am Markt sei dies allerdings bereits gut verstanden worden und das Überraschungspotenzial entsprechend gering. Zudem komme von der Währungsseite immer mehr Gegenwind./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2025 / 23:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2025 / 03:00 / GMT

