STMicroelectronics Aktie

Marktkap. 18,15 Mrd. EUR

KGV 15,67 Div. Rendite 1,39%
WKN 893438

ISIN NL0000226223

Symbol STMEF

JP Morgan Chase & Co.

STMicroelectronics Neutral

11:36 Uhr
STMicroelectronics Neutral
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
19,18 EUR -0,78 EUR -3,93%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat STMicroelectronics auf "Neutral" belassen. Endlich würden die Lagerbestände im Auto- und Industriesektor sinken, schrieb Sandeep Deshpande am Montagabend zur europäischen Halbleiterbranche. Die Margen dürften allerdings bis Ende des nächsten Jahres belastet bleiben, sofern sich die Endmärkte nicht rasch erholten. In Bezug auf die aktuellen Trends sei ASML eine deutlich bessere Wahl als die im Automobil-/Industriesektor engagierten Unternehmen Infineon oder STMicro. Deren Erholung hänge von einer stärkeren Nachfrage auf dem Auto- und Industriemarkt ab, die jedoch noch nicht absehbar sei./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 20:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STMicroelectronics Neutral

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
19,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
19,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

11:36 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 STMicroelectronics Buy Deutsche Bank AG
27.10.25 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.10.25 STMicroelectronics Buy UBS AG
24.10.25 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

finanzen.net Experten sehen bei STMicroelectronics-Aktie Potenzial
dpa-afx STMicro-Aktie erneut tiefer: Jefferies senkt Kursziel deutlich
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für STMicro auf 30 Euro - 'Buy'
finanzen.net STMicroelectronics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net STMicro-Aktie unter Druck: Infineon-Konkurrent meldet Gewinneinbruch
dpa-afx Chiphersteller STMicro ringt weiter mit trägem Auto- und Industrieumfeld
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 30 Euro
dpa-afx Texas Instruments-Aktie unter Druck: Schwacher Ausblick belastet auch Infineon, SUSS MicroTec & Co.
Benzinga Apple And Tesla Supplier STMicro Stock Climbs As CEO Predicts &#39;Normal&#39; Start To 2026
Zacks Is the Options Market Predicting a Spike in STMicroelectronics Stock?
Zacks Solid Long-term Prospects in Semis: Buy NVIDIA and Hold STMicroelectronics
Benzinga Rigetti, MP Materials, And STMicroelectronics Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Oct. 20-Oct. 24): Are the Others in Your Portfolio?
MotleyFool Why STMicroelectronics Stock Plummeted Today
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around STMicroelectronics NV?
Benzinga STMicroelectronics CFO Flags Margin Squeeze, Cites Production Inefficiencies
Benzinga Earnings Preview: STMicroelectronics
