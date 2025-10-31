STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 18,15 Mrd. EURKGV 15,67 Div. Rendite 1,39%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat STMicroelectronics auf "Neutral" belassen. Endlich würden die Lagerbestände im Auto- und Industriesektor sinken, schrieb Sandeep Deshpande am Montagabend zur europäischen Halbleiterbranche. Die Margen dürften allerdings bis Ende des nächsten Jahres belastet bleiben, sofern sich die Endmärkte nicht rasch erholten. In Bezug auf die aktuellen Trends sei ASML eine deutlich bessere Wahl als die im Automobil-/Industriesektor engagierten Unternehmen Infineon oder STMicro. Deren Erholung hänge von einer stärkeren Nachfrage auf dem Auto- und Industriemarkt ab, die jedoch noch nicht absehbar sei./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 20:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: STMicroelectronics Neutral
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
19,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
19,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
