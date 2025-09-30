STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 22,15 Mrd. EURKGV 15,67 Div. Rendite 1,39%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics von 22,60 auf 21,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Alexander Duval kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung seine Prognosen für die Jahre 2026 bis 2029. Er verwies auf Aussagen des Halbleiterherstellers zur erwarteten Nachfrage aus der Elektroautobranche in diesem Zeitraum./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Neutral
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
21,60 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
24,74 €
|Abst. Kursziel*:
-12,67%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
24,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,43%
|
Analyst Name:
Alexander Duval
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
