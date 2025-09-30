DAX 24.432 +0,2%ESt50 5.642 +0,2%MSCI World 4.348 -0,1%Top 10 Crypto 17,25 -0,9%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 106.694 +0,1%Euro 1,1659 -0,5%Öl 65,56 +0,1%Gold 3.959 -0,1%
D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung
Rio-Tinto-Aktie aber tiefer: Eisenerzmine West Angelas wird für Millionen erweitert
STMicroelectronics Aktie

24,67 EUR -0,16 EUR -0,64 %
STU
24,74 EUR -0,31 EUR -1,24 %
GVIE
Marktkap. 22,15 Mrd. EUR

KGV 15,67 Div. Rendite 1,39%
WKN 893438

ISIN NL0000226223

Symbol STMEF

Goldman Sachs Group Inc.

STMicroelectronics Neutral

12:41 Uhr
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
24,67 EUR -0,16 EUR -0,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics von 22,60 auf 21,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Alexander Duval kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung seine Prognosen für die Jahre 2026 bis 2029. Er verwies auf Aussagen des Halbleiterherstellers zur erwarteten Nachfrage aus der Elektroautobranche in diesem Zeitraum./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
21,60 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
24,74 €		 Abst. Kursziel*:
-12,67%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
24,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,43%
Analyst Name:
Alexander Duval 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

12:41 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.10.25 STMicroelectronics Buy UBS AG
16.09.25 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
08.09.25 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.25 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

finanzen.net STMicroelectronics-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten
dpa-afx STMicro-Aktie steigt dank Empfehlung von Exane BNP - Infineon-Aktie zieht mit
TraderFox Stocks in Action: ASML, Sixt, Sartorius, British American Tobacco und STMicro.
dpa-afx NVIDIA-Quartalszahlen setzen Halbleiteraktien unter Beobachtung
dpa-afx Trump bringt Strafzölle von 100 Prozent auf Chips ins Spiel - und zeigt Lösungsweg auf
finanzen.net STMicroelectronics-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli
finanzen.net STMicroelectronics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
dpa-afx STMicro enttäuscht beim Ausblick - Chipaktien wie Infineon & Co. deutlich unter Druck
Benzinga Price Over Earnings Overview: STMicroelectronics
Business Times STMicro acquires part of NXP Semiconductors’ sensor business for US$950 million
Business Times STMicro to acquire part of NXP Semiconductors’ sensor business for US$950 million
Zacks Are Investors Undervaluing STMicroelectronics (STM) Right Now?
Zacks Earnings Estimates Moving Higher for STMicroelectronics (STM): Time to Buy?
Zacks Is STMicroelectronics (STM) Stock Undervalued Right Now?
Zacks STMicroelectronics (STM)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
Benzinga STMicro Unveils Smart Sensor To Cut PC Power Use, Boost Privacy
