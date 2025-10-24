Goldman Sachs Group Inc.

STMicroelectronics Neutral

09:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics von 21,60 auf 22,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Alexander Duval hob seine operativen Ergebnisschätzungen für den Chipkonzern bis 2029 in US-Dollar am Freitag im Nachgang der Quartalszahlen teilweise um bis 7 Prozent an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

