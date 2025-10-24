STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 19,23 Mrd. EURKGV 15,67 Div. Rendite 1,39%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics von 21,60 auf 22,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Alexander Duval hob seine operativen Ergebnisschätzungen für den Chipkonzern bis 2029 in US-Dollar am Freitag im Nachgang der Quartalszahlen teilweise um bis 7 Prozent an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Neutral
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
21,90 €
|Abst. Kursziel*:
0,48%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
21,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,01%
|
Analyst Name:
Alexander Duval
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
|09:16
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|24.10.25
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|24.10.25
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|24.10.25
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|24.10.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|22.01.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|09:16
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.