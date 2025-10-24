DAX 24.302 +0,3%ESt50 5.695 +0,4%MSCI World 4.378 +0,2%Top 10 Crypto 15,73 +5,7%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 98.813 +0,4%Euro 1,1629 +0,0%Öl 65,10 -0,9%Gold 4.036 -1,1%
STMicroelectronics Aktie

21,78 EUR +0,23 EUR +1,04 %
STU
20,12 CHF +0,24 CHF +1,20 %
BRX
Marktkap. 19,23 Mrd. EUR

KGV 15,67 Div. Rendite 1,39%
WKN 893438

ISIN NL0000226223

Symbol STMEF

Goldman Sachs Group Inc.

STMicroelectronics Neutral

09:16 Uhr
STMicroelectronics Neutral
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
21,78 EUR 0,23 EUR 1,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics von 21,60 auf 22,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Alexander Duval hob seine operativen Ergebnisschätzungen für den Chipkonzern bis 2029 in US-Dollar am Freitag im Nachgang der Quartalszahlen teilweise um bis 7 Prozent an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Neutral

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
21,90 €		 Abst. Kursziel*:
0,48%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
21,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,01%
Analyst Name:
Alexander Duval 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

09:16 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.10.25 STMicroelectronics Buy UBS AG
24.10.25 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.25 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
24.10.25 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

dpa-afx STMicro-Aktie erneut tiefer: Jefferies senkt Kursziel deutlich
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für STMicro auf 30 Euro - 'Buy'
finanzen.net STMicroelectronics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net STMicro-Aktie unter Druck: Infineon-Konkurrent meldet Gewinneinbruch
dpa-afx Chiphersteller STMicro ringt weiter mit trägem Auto- und Industrieumfeld
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 30 Euro
dpa-afx Texas Instruments-Aktie unter Druck: Schwacher Ausblick belastet auch Infineon, SUSS MicroTec & Co.
finanzen.net Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse
Benzinga Rigetti, MP Materials, And STMicroelectronics Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Oct. 20-Oct. 24): Are the Others in Your Portfolio?
MotleyFool Why STMicroelectronics Stock Plummeted Today
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around STMicroelectronics NV?
Benzinga STMicroelectronics CFO Flags Margin Squeeze, Cites Production Inefficiencies
Benzinga Earnings Preview: STMicroelectronics
Benzinga Price Over Earnings Overview: STMicroelectronics
Business Times STMicro acquires part of NXP Semiconductors’ sensor business for US$950 million
Business Times STMicro to acquire part of NXP Semiconductors’ sensor business for US$950 million
