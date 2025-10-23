DAX24.111 -0,2%Est505.656 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,95 +0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.475 +1,9%Euro1,1589 -0,2%Öl65,89 +2,4%Gold4.114 +0,5%
Chiphersteller STMicro ringt weiter mit trägem Auto- und Industrieumfeld

23.10.25 11:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
STMicroelectronics N.V.
24,62 EUR -1,18 EUR -4,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

GENF (dpa-AFX) - Der Chiphersteller STMicroelectronics bekommt weiterhin eine nur schleppende Nachfrageerholung der Autobauer und der Industrie zu spüren. Der Infineon-Konkurrent erzielte laut einer Mitteilung vom Donnerstag im dritten Quartal einen Umsatz von knapp 3,2 Milliarden US-Dollar (2,8 Mrd Euro). Das ist im Vergleich zum zweiten Jahresviertel zwar eine Erholung um gut 15 Prozent, aber zwei Prozent weniger als vor einem Jahr. Für das Schlussquartal stellt STMicro-Chef Jean-Marc Chery Erlöse in Aussicht, die etwas unter oder über dem dritten Quartal liegen könnten.

An der Börse kamen die Resultate und der Ausblick schlecht an, ebenso wie die Bruttomarge. Der Aktienkurs sank am Vormittag um rund vier Prozent auf 24,46 Euro.

Konkret rechnet Chery für die letzten drei Monate des Jahres mit einem Umsatz von 3,28 Milliarden Dollar in der Mitte der Spanne. Das wäre ein Plus von 2,9 Prozent im Quartalsvergleich - allerdings sind Abweichungen von 3,5 Prozentpunkten nach oben und unten möglich.

Analyst Janardan Menon vom Investmenthaus Jefferies schrieb in einer ersten Reaktion von einer überraschend schwachen Umsatzdynamik, während der Ausblick für die operative Gewinnmarge robust sei. Diese soll laut der Unternehmensangaben im Schlussquartal 35 Prozent erreichen - nach einem Rückgang auf 33,2 Prozent im dritten Quartal.

STMicro-Chef Chery verwies mit Blick auf die jüngste Margenentwicklung auf den Produktmix im Geschäft mit der Autobranche sowie der Industrie. Chiphersteller bekommen schon länger ein eher träge Nachfrage dieser Branchen zu spüren, die teils unter einer tristen Konjunktur leiden, aber nach der Corona-Pandemie auch auf vollen Lagern saßen und diese erst einmal abbauten, bevor sie neue Elektronik- und Computerchip in größerem Umfang ordern. Hinzu kommt der Handelskonflikt zwischen den USA und China.

Wegen der aktuell drohenden Chipkrise im Autosektor könnte sich das Bestellverhalten der Hersteller aber wieder ändern, glaubt Analyst David Dai von Bernstein Research. Hintergrund sind Lieferprobleme beim Chipkonzern Nexperia, nachdem die niederländische Regierung die Kontrolle über die bisher von einer chinesischen Konzernmutter geführten Firma übernommen hatte. China stoppte daraufhin die Ausfuhr von Nexperia-Produkten wie Chips für die Autoindustrie.

In diesem Umfeld könnten Autohersteller und ihre Zulieferer ihren Lagerbestandsabbau überdenken und wieder etwas mehr Vorräte anschaffen, so Analyst Dai. Das würde dann einer Markterholung helfen./mis/nas/stk

