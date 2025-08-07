STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 18,89 Mrd. EURKGV 15,67 Div. Rendite 1,39%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,60 Euro belassen. Alexander Duval äußerte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie erste Gedanken zu den potenziellen Auswirkungen neuester US-Zollpläne, die im Regelfall eine Abgabe in Höhe von 100 Prozent auf US-Halbleiterimporte vorsähen. Für Unternehmen, die in den USA in die Fertigung investierten, sei eine Ausnahme vorgesehen. Bei STMicro liege der davon betroffene Umsatzanteil im hohen einstelligen Prozentbereich./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Neutral
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
22,60 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
21,50 €
|Abst. Kursziel*:
5,12%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
21,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,36%
|
Analyst Name:
Alexander Duval
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
