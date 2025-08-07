DAX 24.200 +0,0%ESt50 5.341 +0,2%Top 10 Crypto 16,00 +1,1%Dow 43.969 -0,5%Nas 21.243 +0,4%Bitcoin 100.149 -0,5%Euro 1,1648 -0,2%Öl 66,73 +0,5%Gold 3.388 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 BASF BASF11 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX um Nulllinie -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
Munich Re-Aktie dennoch tiefrot: Munich Re von geringeren Katastrophenschäden beflügelt - Preisrückgang bei Verträgen Munich Re-Aktie dennoch tiefrot: Munich Re von geringeren Katastrophenschäden beflügelt - Preisrückgang bei Verträgen
Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Infineon-Aktie Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Infineon-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

STMicroelectronics Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
21,66 EUR +0,38 EUR +1,79 %
STU
21,26 EUR -0,02 EUR -0,09 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 18,89 Mrd. EUR

KGV 15,67 Div. Rendite 1,39%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 893438

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000226223

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STMEF

Goldman Sachs Group Inc.

STMicroelectronics Neutral

14:01 Uhr
STMicroelectronics Neutral
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
21,66 EUR 0,38 EUR 1,79%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,60 Euro belassen. Alexander Duval äußerte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie erste Gedanken zu den potenziellen Auswirkungen neuester US-Zollpläne, die im Regelfall eine Abgabe in Höhe von 100 Prozent auf US-Halbleiterimporte vorsähen. Für Unternehmen, die in den USA in die Fertigung investierten, sei eine Ausnahme vorgesehen. Bei STMicro liege der davon betroffene Umsatzanteil im hohen einstelligen Prozentbereich./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Neutral

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
22,60 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
21,50 €		 Abst. Kursziel*:
5,12%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
21,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,36%
Analyst Name:
Alexander Duval 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

14:01 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.07.25 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.07.25 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.07.25 STMicroelectronics Buy Deutsche Bank AG
25.07.25 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

finanzen.net Hapag-Lloyd-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli
finanzen.net Erste Schätzungen: Hapag-Lloyd stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
dpa-afx Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein
dpa-afx Aktien von Hapag-Lloyd und Moeller-Maersk dennoch höher: Reeder fürchten um Handelsschiffe
wikifolio Wochenschwerpunkt - „Die gute Gießkanne"
finanzen.net So schätzen die Analysten die Hapag-Lloyd-Aktie im Mai 2025 ein
TraderFox Hapag-Lloyd - Containerschifffahrtskonzern überzeugt trotz Handelskrieg mit starken Q1-Zahlen!
finanzen.net Hapag-Lloyd stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd with good start to the year, market environment remains highly volatile
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd Annual General Meeting approves all proposed resolutions
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd publishes preliminary business figures for the first quarter of 2025
Business Times Hapag-Lloyd says 30% of China’s US bound shipments have been cancelled
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd publishes 2024 annual report and announces outlook for current financial year
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd concludes green financing of its 24 new container ships
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd publishes preliminary business figures for 2024
EQS Group EQS-News: Moody&#8217;s upgrades Hapag-Lloyd to &#8216;Ba1&#8217;
RSS Feed
Hapag-Lloyd AG zu myNews hinzufügen