Goldman Sachs Group Inc.

STMicroelectronics Neutral

14:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,60 Euro belassen. Alexander Duval äußerte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie erste Gedanken zu den potenziellen Auswirkungen neuester US-Zollpläne, die im Regelfall eine Abgabe in Höhe von 100 Prozent auf US-Halbleiterimporte vorsähen. Für Unternehmen, die in den USA in die Fertigung investierten, sei eine Ausnahme vorgesehen. Bei STMicro liege der davon betroffene Umsatzanteil im hohen einstelligen Prozentbereich./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

