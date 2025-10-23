DAX24.203 +0,2%Est505.670 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.868 +0,6%Bitcoin94.465 +1,9%Euro1,1611 ±-0,0%Öl65,71 +2,1%Gold4.142 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y TeamViewer A2YN90 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- Wall Street freundlich -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
HSBC-Aktie gewinnt leicht: Prüfung des Ägypten-Geschäfts HSBC-Aktie gewinnt leicht: Prüfung des Ägypten-Geschäfts
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!

Geringere Kosten für Effizienzprogramm: Kion wird optimistischer

23.10.25 17:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
KION GROUP AG
54,40 EUR -0,50 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das von Kion (KION GROUP) aufgesetzte Restrukturierungsprogramm wird voraussichtlich weniger Einmalkosten verursachen als zuvor angenommen. Zudem dürfte ein Teil der Aufwendungen erst im ersten Quartal des kommenden Jahres anfallen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit. Nettoergebnis und freier Mittelzufluss würden daher im laufenden Jahr höher ausfallen als prognostiziert beziehungsweise vom Markt erwartet.

Wer­bung

Die Einmalkosten dürften sich Kion zufolge auf 170 bis 190 Millionen Euro belaufen. Zuvor hatte das Unternehmen 240 bis 260 Millionen Euro auf dem Zettel gehabt. Daher geht das Management von Kion nun für 2025 von einem freien Mittelzufluss von 600 bis 700 Millionen Euro aus, nach zuvor avisierten 400 bis 550 Millionen Euro.

Die Kosteneinsparungen werden in nahezu unveränderter Höhe erwartet. Kion will die Zahlen für das dritte Quartal am 30. Oktober vorlegen.

An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Die Aktie weitete ihre Gewinne aus und lag gegen Ende des Handelstages zuletzt fast fünf Prozent im Plus./nas/he

Ausgewählte Hebelprodukte auf KION GROUP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KION GROUP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu KION GROUP AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu KION GROUP AG

DatumRatingAnalyst
14.10.2025KION GROUP KaufenDZ BANK
09.10.2025KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025KION GROUP BuyDeutsche Bank AG
06.10.2025KION GROUP BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.10.2025KION GROUP BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.10.2025KION GROUP KaufenDZ BANK
06.10.2025KION GROUP BuyDeutsche Bank AG
06.10.2025KION GROUP BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.10.2025KION GROUP BuyWarburg Research
03.10.2025KION GROUP OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.10.2025KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.2025KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025KION GROUP HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025KION GROUP HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.02.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
23.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
09.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
09.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
04.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KION GROUP AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen