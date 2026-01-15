DAX 24.880 +0,1%ESt50 5.947 -0,2%MSCI World 4.502 +0,1%Top 10 Crypto 11,83 -1,3%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 75.792 -0,4%Euro 1,1741 -0,1%Öl 64,63 +0,4%Gold 4.919 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 Carl Zeiss Meditec 531370 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen leicht im Plus -- CSG mit Mega-IPO -- Intel mit Umsatzrückgang -- BASF mit stärkerem Gewinnrückgang als erwartet -- DroneShield, Siemens Energy, Nintendo, Alibaba im Fokus
Top News
Buy-Note für Infineon-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Buy-Note für Infineon-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ProSiebenSat.1-Aktien steigen an 5-Euro-Hürde ProSiebenSat.1-Aktien steigen an 5-Euro-Hürde
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

STMicroelectronics Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
24,45 EUR -0,15 EUR -0,59 %
STU
22,70 CHF -0,20 CHF -0,88 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 21,42 Mrd. EUR

KGV 15,67 Div. Rendite 1,39%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 893438

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000226223

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STMEF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

STMicroelectronics Buy

10:41 Uhr
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
24,45 EUR -0,15 EUR -0,59%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für STMicroelectronics von 26 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investitionstrends im Halbleiterbereich blieben solide, was die Nachfrage bei den Herstellern weiter stützen sollte, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Bei Infineon und STMicro habe sich die Auftragslage zuletzt von einem niedrigen Niveau aus etwas erholt. STMicro sollte von einer Erholung der industriellen Endmärkte profitieren und sei nicht so stark von China abhängig wie Infineon./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,47 €		 Abst. Kursziel*:
18,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,63%
Analyst Name:
Tammy Qiu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

13.01.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
12.12.25 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
01.12.25 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

dpa-afx TSMC-Aktie zieht deutlich an nach starkem Quartalsbericht und Ausblick
finanzen.net Erste Schätzungen: STMicroelectronics legt Quartalsergebnis vor
finanzen.net Infineon-Aktie mit deutlichem Kursplus: Positiver Ausblick von Microchip Technology schiebt an
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Infineon und STMicro ziehen an - Gute Microchip-Vorgaben
finanzen.net Dezember 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur STMicroelectronics-Aktie
TraderFox STMicro: Ein Chiplieferant für SpaceX. Bis 2027 könnten weitere 5 Mrd. Chips geliefert werden!
dpa-afx Chipaktien Infineon, AIXTRON und Co. von NVIDIA-Schwankungen belastet
finanzen.net Experten sehen bei STMicroelectronics-Aktie Potenzial
Benzinga Is STMicroelectronics NV Gaining or Losing Market Support?
Benzinga STMicroelectronics Brings Humanoid Robots Into Its Factories
PR Newswire Oversonic Robotics signs humanoid robots supply agreement with STMicroelectronics
PR Newswire Oversonic Robotics signs humanoid robots supply agreement with STMicroelectronics
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around STMicroelectronics NV?
Benzinga How STMicroelectronics Became Backbone Of SpaceX&#39;s Starlink Network
Benzinga Europe&#39;s $1.2 Billion STMicroelectronics Deal Aims To Secure Future Tech
Semiconductor Today STMicroelectronics launches GaNSPIN system-in-package family
RSS Feed
STMicroelectronics N.V. zu myNews hinzufügen