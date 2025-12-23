AKTIEN IM FOKUS 2: Prognosen von TSMC lösen Run auf Chip-Ausrüster aus

(neu gefasst)

FRANKFURT/AMSTERDAM/PARIS (dpa-AFX Broker) - Euphorie für die Branche der Zulieferer von Halbleiterherstellern haben am Donnerstag die Wachstumsperspektiven der taiwanesischen TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) ausgelöst. Der weltweit größte Chip-Produzent will die Investitionen in den kommenden drei Jahren erheblich ausweiten, um so einer boomenden Nachfrage nach Halbleitern Herr zu werden, vor allem solcher nach Komponenten für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz (KI).

An der Börse in Amsterdam schnellten daraufhin die Papiere von ASML (ASML NV) um bis zu fast 8 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch. Die Niederländer fertigen hochmoderne Lithographie-Anlagen, auf denen Halbleiter in Massen produziert werden. ASML-Aktien haben seit Jahresbeginn bereits stark zugelegt, das Unternehmen hat mit einer Marktkapitalisierung von über 440 Milliarden Euro den höchsten Börsenwert in Europa.

Da nehmen sich die Marktbewertungen deutscher Zulieferer für die Chip-Produzenten eher gering aus. Doch auch diese Aktien waren am Donnerstag gefragt. So stiegen Aixtron (AIXTRON SE) und Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) um jeweils rund 5 Prozent. Papiere des Spezialisten für Plasmatechnik PVA TePla gewannen 7 Prozent und Siltronic 4,3 Prozent. Siltronic produziert mit sogenannten Wafern quasi das Ausgangsmaterial für Computerchips.

Das Management von TSMC habe eine geradezu spektakuläre Prognose für die KI-Nachfrage gegeben, schrieb Analyst Matthew Britzman vom Finanzhaus Hargreaves Lansdown. Um bis zu fast 60 Prozent soll demnach die Nachfrage jährlich bis 2029 steigen. Dabei sei das Management für eher vorsichtige Prognosen bekannt. "Die Cloud-Giganten klopfen bei TSMC schon an die Tür, um die Kapazitäten für die Zukunft zu sichern". Die Taiwanesen zögen daher bereits den Ausbau von Produktionsstätten im Heimatland und in den USA vor.

Das verschaffte auch den TSMC-Aktien am Donnerstag ein Rekordhoch. Die auch an der New Yorker Börse gelisteten Papiere zogen im vorbörslichen Handel um 5 Prozent an auf knapp 344 US-Dollar. Mit einem Börsenwert von knapp 1,5 Billionen US-Dollar zählen die Taiwanesen zu den ganz Großen der Tech-Welt.

Für die zahlreichen Zulieferer der Chip-Branche in den USA werden angesichts dieser guten Nachrichten ebenfalls Kursgewinne antizipiert. So legten Applied Materials, Lam Research, KLA (KLA-Tencor) und Entegris im vorbörslichen Aktiengeschäft um knapp 5 bis gut 6 Prozent zu./bek/err/mis