DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 -0,4%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.402 +0,3%Euro1,2000 -0,4%Öl67,99 +0,4%Gold5.266 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 SAP 716460 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 OHB 593612 Novo Nordisk A3EU6F UnitedHealth 869561 BASF BASF11 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: Asiens Börsen uneinheitlich -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- LVMH, WACKER CHEMIE, Goldpreis im Fokus
Top News
Ausblick: Apple veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Apple veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Fed & Bilanzen im Blick: DAX dürfte auf Richtungssuche gehen - 25.000-Punkte-Marke weiter im Blick Fed & Bilanzen im Blick: DAX dürfte auf Richtungssuche gehen - 25.000-Punkte-Marke weiter im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung

AKTIEN IM FOKUS: Technologie-Index winkt Hoch seit 2000 - starker ASML-Ausblick

28.01.26 08:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
21,65 EUR 0,54 EUR 2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASMI
769,40 EUR 45,80 EUR 6,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
1.310,00 EUR 86,60 EUR 7,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
43,52 EUR 1,32 EUR 3,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Europas Technologiewerten winkt am Mittwoch nach dem starken Geschäftsbericht von ASML (ASML NV) ein guter Tag. Der Branchenindex könnte nach zwei Wochen Pause wieder einen Höchststand seit dem Jahr 2000 erreichen.

Wer­bung

ASML setzten vorbörslich ihre Rekordjagd mit Kursen über 1.300 Euro fort, Infineon erreichten ein Hoch seit November 2021.

Der ungebremste KI-Boom treibt die Geschäfte des Chipausrüsters ASML weiter kräftig an. Für das 2026 peilt das Unternehmen weiteres Umsatzwachstum an. Zudem wurde bis Ende 2028 der Rückkauf eigener Aktien im Wert von bis zu 12 Milliarden Euro angekündigt./ag/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
26.01.2026Infineon BuyUBS AG
23.01.2026Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
09.01.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
08.01.2026Infineon OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.01.2026Infineon BuyUBS AG
23.01.2026Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
09.01.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
08.01.2026Infineon OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen