STMicroelectronics Aktie

24,33 EUR +0,03 EUR +0,10 %
STU
22,66 CHF +0,01 CHF +0,06 %
BRX
Marktkap. 22,03 Mrd. EUR

KGV 15,67 Div. Rendite 1,39%
WKN 893438

ISIN NL0000226223

Symbol STMEF

Jefferies & Company Inc.

STMicroelectronics Buy

09:31 Uhr
STMicroelectronics Buy
STMicroelectronics N.V.
24,33 EUR 0,03 EUR 0,10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics von 26 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anleger im europäischen Halbleitersektor sollten sich 2026 auf einen holprigen Ritt einstellen, schrieb Janardan Menon in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Bewertungen hätten zugelegt und die Erwartungen seien hoch. Daher seien Enttäuschungen möglich, da die Nachfrage abseits von KI träge sei. Daher sei eine genaue Titelauswahl wichtig. Seine Favoriten sind Infineon, Suss und Nokia./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,34 €		 Abst. Kursziel*:
19,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,33 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,22%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

09:31 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
12.12.25 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
01.12.25 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

