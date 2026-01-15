Nokia Aktie
Marktkap. 31,83 Mrd. EURKGV 18,76
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
Nokia Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,90 Euro auf "Overweight" belassen. Das Mangement des Netzwerkspezialisten habe signalisiert, dass man sich vorsichtige Ziele setze und diese dann lieber übertreffen wolle, schrieb Sandeep Deshpande am Montagabend. Er liegt mit seinen Ergebnisschätzungen für 2026, 2027 und 2028 nach eigener Aussage jeweils über dem Marktkonsens. Er geht auch beim Bericht für das vierte Quartal 2025 von einer positiven Überraschung aus./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 23:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MARKKU ULANDER/Getty Images
Zusammenfassung: Nokia Overweight
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
6,90 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
5,80 €
|Abst. Kursziel*:
18,97%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
5,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,05%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
