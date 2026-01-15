DAX 24.933 +0,1%ESt50 5.958 +0,2%MSCI World 4.532 -0,1%Top 10 Crypto 11,40 -0,8%Nas 23.601 +0,4%Bitcoin 74.349 +0,0%Euro 1,1872 -0,1%Öl 65,21 -0,7%Gold 5.091 +1,6%
Nokia Aktie

Nokia Aktien-Sparplan
5,80 EUR +0,03 EUR +0,59 %
STU
5,78 EUR ±0,00 EUR +0,07 %
GVIE
Marktkap. 31,83 Mrd. EUR

KGV 18,76
WKN wurde kopiert
WKN 870737

ISIN wurde kopiert
ISIN FI0009000681

Symbol wurde kopiert
Symbol NOKBF

JP Morgan Chase & Co.

Nokia Overweight

08:01 Uhr
Nokia Overweight
Aktie in diesem Artikel
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
5,80 EUR 0,03 EUR 0,59%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,90 Euro auf "Overweight" belassen. Das Mangement des Netzwerkspezialisten habe signalisiert, dass man sich vorsichtige Ziele setze und diese dann lieber übertreffen wolle, schrieb Sandeep Deshpande am Montagabend. Er liegt mit seinen Ergebnisschätzungen für 2026, 2027 und 2028 nach eigener Aussage jeweils über dem Marktkonsens. Er geht auch beim Bericht für das vierte Quartal 2025 von einer positiven Überraschung aus./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 23:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nokia Overweight

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
6,90 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
5,80 €		 Abst. Kursziel*:
18,97%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
5,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,05%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

08:01 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Nokia Overweight Morgan Stanley
13.01.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
05.01.26 Nokia Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,50 Euro
finanzen.net Erste Schätzungen: Nokia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
TraderFox Nokia: Analystensupport vor den Zahlen löst Kursanstieg über eine Widerstandslinie aus
Dow Jones Notierung der Nokia-Aktie in Paris endet zum Jahresende - Titel gewinnt
finanzen.net Nokia-Aktie unter Druck: Neupositionierung für den KI-Markt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Nokia schwächelt weiter - 'Vorsichtige' mittelfristige Ziele
dpa-afx Nokia setzt Fokus auf KI und strafft Konzernstruktur - Gewinnwachstum angepeilt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Nokia weiter auf Talfahrt - Kapitalmarkttag kein Kurstreiber
Benzinga Defiance Launches 2X Leveraged Nokia ETF As Earnings, EU Tailwinds Fuel Bullish Bets
Zacks Nokia to Report Q4 Earnings: Will Revenues Boost Its Future Growth?
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around Nokia Oyj?
MotleyFool Stock Market Today, Jan. 15: Nokia Rises After Morgan Stanley Upgrade on AI and Cloud Growth Potential
MotleyFool Should You Bet $1,000 on Nokia Before It's Too Late?
Financial Times How Nokia went from iPhone victim to $1bn Nvidia deal
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Ericsson, Nokia and CommScope
MotleyFool Is Nokia a Must-Own Stock for 2026?
