Continental Aktie

63,68 EUR -0,36 EUR -0,56 %
STU
Marktkap. 13,15 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
WKN 543900

ISIN DE0005439004
ISIN DE0005439004

Symbol CTTAF
Symbol CTTAF

Jefferies & Company Inc.

Continental Buy

13:51 Uhr
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
63,68 EUR -0,36 EUR -0,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum Schlussquartal 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Tochtergesellschaft Contitech sei in dem Zahlenwerk der Schwachpunkt, schrieb Michael Aspinall in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Stark habe dagegen das Reifengeschäft abgeschnitten. Der Free Chashflow liege am oberen Rand der Erwartungen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
63,42 €		 Abst. Kursziel*:
18,26%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
63,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,78%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

