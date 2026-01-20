Continental Aktie
Marktkap. 13,15 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum Schlussquartal 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Tochtergesellschaft Contitech sei in dem Zahlenwerk der Schwachpunkt, schrieb Michael Aspinall in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Stark habe dagegen das Reifengeschäft abgeschnitten. Der Free Chashflow liege am oberen Rand der Erwartungen./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Buy
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
63,42 €
|Abst. Kursziel*:
18,26%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
63,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,78%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Continental AG
|13:41
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Continental Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Continental Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Continental Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.