D-Wave Quantum-Aktie gefragt: Übernahme von Quantum Circuits befeuert Anlegerinteresse
Die D-Wave-Quantum-Aktie sucht nach ihrer jüngsten Rally die Richtung. Eine milliardenschwere Übernahme und positive Analystenstimmen treffen auf eine verhaltene Marktreaktion.
Werte in diesem Artikel
• Übernahme von Quantum Circuits soll Technologiebasis deutlich erweitern
• Aktie weiterhin von Übernahmefantasie beflügelt
• Analysten geschlossen optimistisch
D-Wave Quantum treibt strategische Neuausrichtung voran
Aus einer Unternehmensmitteilung vom 07. Januar ging hervor, dass D-Wave Quantum eine Vereinbarung zur Übernahme des US-Unternehmens Quantum Circuits geschlossen hat. Der Kaufpreis beläuft sich auf insgesamt 550 Millionen US-Dollar und setzt sich aus 300 Millionen US-Dollar in Aktien sowie 250 Millionen US-Dollar in bar zusammen.
Mit dem Zukauf will D-Wave seine bisher auf Quantum Annealing fokussierte Technologie um supraleitende, fehlerkorrigierte Gate-Model-Systeme erweitern. Ziel sei es laut Unternehmen, bereits 2026 erste Gate-Model-Systeme kommerziell verfügbar zu machen.
Technologische Erweiterung und personeller Ausbau
D-Wave verfolgt mit der Übernahme das Ziel, beide dominierenden Quantenarchitekturen unter einem Dach zu vereinen. Neben der technologischen Komponente umfasst die Transaktion auch den Wechsel führender Wissenschaftler zu D-Wave, darunter Quantum-Circuits-Mitgründer Dr. Rob Schoelkopf. Zudem ist der Aufbau eines neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums in New Haven, Connecticut, geplant, das die Arbeiten an supraleitenden Quantenprozessoren beschleunigen soll.
Aktie nach Kurssprung auf Richtungssuche
An der Börse zeigte sich zuletzt eine positive Tendenz: Zum Wochenstart legte die D-Wave Quantum-Aktie um 2,45 Prozent auf 28,80 US-Dollar zu. Am Dienstag setzt sich dieser Aufwärtstrend weiter fort: Im US-Handel notiert das NYSE-Papier zeitweise 1,81 Prozent höher bei 29,32 US-Dollar.
Dabei blickt die Aktie auf ein außergewöhnlich starkes Börsenjahr 2025 zurück, in dem sich der Kurs um 207 Prozent verteuerte.
Analysten sehen deutliches Aufwärtspotenzial
Nach der Übernahmeankündigung des US-Unternehmens bestätigten mehrere Analysten - unter anderem von Wedbush, Cantor Fitzgerald und Craig-Hallum ihre positiven Einschätzungen zum NYSE-Papier. So zeigt sich die Analystengemeinde geschlossen optimistisch: Nach Angaben von TipRanks liegen derzeit 13 Kaufempfehlungen bei einem durchschnittlichen Kursziel von 40,23 US-Dollar vor. Demnach trauen Experten der Aktie ein Kursplus von knapp 40 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 28,80 US-Dollar zu.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf D-Wave Quantum
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf D-Wave Quantum
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere D-Wave Quantum News
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com