USA: Industrieproduktion steigt stärker als erwartet

16.01.26 15:33 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion Ende des vergangenen Jahres stärker als erwartet gestiegen. Im Dezember habe sie um 0,4 Prozent zugelegt, teilte die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mit. Volkswirte hatten nur einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet.

Zudem hatte die Produktion in den Industriebetrieben bereits im Vormonat stärker Fahrt aufgenommen als bisher bekannt. Im November legte die Fertigung um revidiert 0,4 Prozent zu, nachdem zuvor nur ein Anstieg um 0,2 Prozent im Monatsvergleich gemeldet worden war.

Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen stieg im Dezember um 0,2 Prozentpunkte auf 76,3 Prozent. Volkswirte hatten mit 76,0 Prozent gerechnet./jkr/la/nas