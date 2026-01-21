DAX 24.856 +0,0%ESt50 5.935 -0,4%MSCI World 4.501 +0,0%Top 10 Crypto 11,78 -1,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 75.885 -0,3%Euro 1,1738 -0,2%Öl 65,03 +1,0%Gold 4.914 -0,5%
Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

31,28 EUR +0,40 EUR +1,28 %
STU
26,99 GBP +0,25 GBP +0,93 %
LSE
Marktkap. 178,38 Mrd. EUR

KGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol RYDAF

Shell (ex Royal Dutch Shell)
31,28 EUR 0,40 EUR 1,28%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3250 Pence belassen. Aufgrund niedrigerer Ölpreise dürften die Ergebnisse der integrierten europäischen Ölkonzerne im vierten Quartal schwächer ausfallen, schrieb Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Gegenwind könne 2026 anhalten. Seine Sektorfavoriten sind BP und Neste./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 18:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
32,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,92 £		 Abst. Kursziel*:
20,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,99 £		 Abst. Kursziel aktuell:
20,41%
Analyst Name:
Henry Tarr 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,20 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

11:56 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform RBC Capital Markets
16.01.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
16.01.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight Barclays Capital
14.01.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

finanzen.net Erste Schätzungen: Shell (ex Royal Dutch Shell) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Dow Jones Aktien von Shell und Exxon stabil: Verkauf von Nordsee-Assets an Viaro Energy gestoppt
Dow Jones Milliardenschwere Abschreibungen: BP-Aktie nach Gewinnwarnung unter Druck
finanzen.net FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 3 Jahren verdient
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
Dow Jones Shell-Aktie fällt: Höhere Upstream-Produktion erwartet, Downstream schwächer
dpa-afx Shell leidet unter sinkenden Ölpreisen - Aktie schwach
Zacks Shell (SHEL) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
Zacks Shell Seeks Syria Exit While U.S. Firms Eye Al-Omar Oilfield
Zacks Shell & Mitsubishi Weigh LNG Canada Stake Sales Amid Expansion Plans
Zacks Shell and Exxon Halt Sale of Key U.K. North Sea Gas Assets
Zacks Shell (SHEL) Gains As Market Dips: What You Should Know
Zacks Petrobras and Shell Fund Brazil's Carbon Countdown Initiative
Zacks Shell Awards Vallourec for Major OCTG Contract at the Orca Project
Zacks Shell (SHEL) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
