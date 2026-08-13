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Symbol XASTF

Baader Bank

ASTA Energy Solutions Add

16:41 Uhr
ASTA Energy Solutions Add
Aktie in diesem Artikel
ASTA Energy Solutions
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MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Asta Energy Solutions nach einem angehobenen Gewinnausblick auf "Add" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Zielspanne für den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) liege über seiner Schätzung und der Konsensprognose, schrieb Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht daher Luft nach oben für seine Erwartungen. Schade sei, dass das Unternehmen noch keine Eckdaten für das zweite Quartal oder das erste Halbjahr vermeldet habe./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 15:34 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASTA

Zusammenfassung: ASTA Energy Solutions Add

Unternehmen:
ASTA Energy Solutions		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
51,80 €		 Abst. Kursziel*:
25,48%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
55,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,33%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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