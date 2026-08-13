ASTA Energy Solutions Aktie
Marktkap. 765,97 Mio. EUR
WKN A4214T
ISIN AT100ASTA001
Symbol XASTF
ASTA Energy Solutions Add
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Asta Energy Solutions nach einem angehobenen Gewinnausblick auf "Add" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Zielspanne für den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) liege über seiner Schätzung und der Konsensprognose, schrieb Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht daher Luft nach oben für seine Erwartungen. Schade sei, dass das Unternehmen noch keine Eckdaten für das zweite Quartal oder das erste Halbjahr vermeldet habe./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 15:34 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASTA
Zusammenfassung: ASTA Energy Solutions Add
|Unternehmen:
ASTA Energy Solutions
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Add
|Kurs*:
51,80 €
|Abst. Kursziel*:
25,48%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
55,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,33%
|
Analyst Name:
Volker Bosse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse